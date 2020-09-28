Похудение: эксперты назвали лучшее время для взвешивания

Есть множество людей, которым следует держаться подальше от весов/Pixabay

В какое время суток лучше всего взвешиваться: утром или, может быть, после того, как вы выпили чашку кофе на рассвете? Должны ли вы быть голыми, в нижнем белье или, скрестив пальцы, в самых уютных джинсах? Могут ли упражнения иметь значение? Главред собрал всю информацию относительно взвешивание и теперь готов ответить на все вопросы относительно этого процесса.

Взвешивание - это не для всех. Есть множество людей, которым следует держаться подальше от весов. Среди них - тот, кто только начал менять свое пищевое поведение или тело. Есть множество других способов измерить физическую форму и состояние здоровья или отслеживать потерю жира. Будьте разумны и сообразительны и помните, что здоровая потеря веса основана на здоровых привычках.

В какое время суток лучше всего взвешиваться?

"Самый важный фактор при отслеживании веса - это взвешивание в одно и то же время каждый день", - говорит доктор Пол Баррингтон Челл, хирург и соавтор книги "Шепчущая диета".

"Вы не должны сравнивать вес в 8 часов вечера со своим весом утром, перед завтраком. Если вы выбираете время, выбирайте первым делом утро, после опорожнения мочевого пузыря и до завтрака", - говорит он.

Для достижения наилучших результатов доктор Челл предлагает следующие рекомендации:

Убедитесь, что весы выровнены

Ставьте весы на твердую поверхность

Взвесьте себя голым

Если вы не можете взвеситься голым, носите одинаковую одежду для последовательности.

Стоит ли взвешиваться каждый день?

Во-первых, ежедневное взвешивание может быть полезно для отслеживания средних значений за неделю и месяц и поможет вам увидеть тенденции и закономерности. "Вы собираете больше данных, которые позволяют более точно отслеживать свой вес, просматривая средние значения и тенденции", - говорит Фолуша Олуваджана, выпускник спортивной медицины и инструктор по фитнесу.

"Вы можете многое узнать о том, как различные факторы вызывают колебания вашего веса изо дня в день, например, что вы едите и пьете, пользуетесь туалетом, ваш менструальный цикл или упражнения. Некоторые люди считают эту ежедневную информацию ценной, и если вы пытаетесь сбросить или поддерживать свой вес, вы можете найти ее мотивирующей, помогающей вам не сбиться с пути", - говорит он.

Однако ежедневное взвешивание может также привести к озабоченности своим весом, вызывая беспокойство или негативные эмоции.

"Некоторые люди могут находить неизбежные ежедневные колебания веса стрессом, и это может вызвать беспокойство и озабоченность своим весом и своим питанием", - описывает Олуваджана. "Это может привести к появлению нездоровых мыслей и поведения. В этом случае может быть более подходящим еженедельное взвешивание", - добавляет эксперт.

Стоит ли взвешиваться до или после тренировки?

Теперь, когда мы определили лучшее время дня для взвешивания (утром, сразу после сна, перед едой), давайте поговорим о тренировках.

Если вы занимаетесь спортом в первую очередь, но при этом хотите взвеситься, сделайте это, пока не вспотеете, поскольку, вы будете пить воду во время тренировки.

Есть ли разница между измерением веса и жира?

Если вы взвешиваетесь на стандартных весах (кг), вы будете отслеживать свой физический вес. Это все, из чего вы состоите: вода, жир, кости и мышечная ткань, взятые как один вес, все вместе.

Однако, если вы используете умные весы для взвешивания, можно отслеживать как свой вес, так и количество жира в организме и мышечной ткани. Это может быть полезно, если вы пытаетесь сбросить жир и нарастить мышцы, а не просто похудеть. Однако весы - не единственный способ отслеживать потерю жира. Штангенциркуль и личные тесты с тренером тоже могут быть отличными способами контроля.

Как менструальный цикл влияет на ваш вес?

Между менструальными болями, нарушением сна, задержкой воды, тягой к еде и общим чувством недомогания, взвешивание может оказаться в самом низу в вашем списке приоритетов, и это нормально. Но следует помнить, что менструальный цикл влияет на уровень жидкости в организме, пищеварение и аппетит и, как таковой, может привести к резкому скачку или падению веса в разные моменты месяца.

"Во время второй половины менструального цикла, называемой лютеиновой фазой (между овуляцией и следующим периодом), у вас больше шансов удерживать воду и испытывать вздутие живота из-за изменений в уровне прогестерона", - объясняет Олуваджана.

Ваш пищеварительный тракт также может замедляться, что делает вздутие живота и запоры более частыми в этой фазе, и это также может немного увеличить число на весах. Однако, когда у вас начнутся месячные, все должно вернуться в норму.

Помня об этом, взвешивание себя в разные моменты месяца может помочь вам лучше понять, что и когда происходит. Просто помните, что прибавка в весе до начала менструации - это нормально, и не ругайте себя за это. Это естественно и показатель того, что ваше тело чувствует себя здоровым и достаточно безопасным для начала менструации.

Что делать, если не хочется взвешиваться?

Ступать на весы не обязательно, чтобы вы могли количественно оценить свое здоровье. Фактически, наблюдение за другими показателями может дать вам более полное и сбалансированное представление о том, как ваше тело меняется или реагирует на ваши здоровые усилия.

Вы можете:

Сделайте фотографии прогресса

Используйте измерительную ленту

Следите за тем, как ваша одежда сидит и как вы себя чувствуете в ней

Соблюдайте качество и продолжительность сна

Следите за уровнем физической активности в течение недели

Эти наблюдения, не основанные на килограммах, должны дать вам хорошее представление о том, как вы и ваше тело меняются в ответ на упражнения, питание и стресс.