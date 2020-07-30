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Похудение и снятие стресса: как плавание влияет на организм

30 июля 2020, 15:45

Плавание предлагает уникальные тренировки, которые можно выполнять самостоятельно.

плавание,пловец
Плавание предлагает уникальные тренировки, которые можно выполнять самостоятельно / facebook.com/olympicua

Несмотря на то, что в Киеве запретили купаться на большинстве пляжей, плавание - это аэробное упражнение, которое может снизить риск хронических заболеваний, таких как высокое кровяное давление и диабет. Кроме того, плавание предлагает уникальные тренировки, которые можно выполнять самостоятельно. Вот шесть способов, которыми плавание может улучшить ваше здоровье.

1. Плавание - это тренировка всего тела

По словам Брайана Райта, доцента кинезиологии в университете ДеПау, вы используете большие сегменты верхней и нижней части тела во время плавания. Разные стили плавания работают для разных групп мышц, и смешивание их даст вам всестороннюю тренировку.

Вольный или кроль подчеркивает мышцы плеча и груди, а также тренирует ноги и бедра.Во время плавания на спине работают мышцы плеча и верхней части спины, что способствует хорошей осанке.

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Брасс тренирует бицепс, трицепс, грудь, дельтовидную мышцу и внутреннюю поверхность бедер.

2. Плавание сжигает калории

Работа всех этих мышц требует много энергии, а это сжигает много калорий в ответ. Чем энергичнее тренировка, тем больше калорий вы сжигаете.

Например, неторопливое плавание сжигает около 220 калорий каждые 30 минут у 155-килограммового человека. Принимая во внимание, что более энергичные стили, такие как баттерфляй, сжигают более 400 калорий каждые 30 минут.

Тем не менее, количество сожженных калорий также зависит от того, насколько вы квалифицированы как пловец. "Хороший пловец будет легко перемещаться по воде, а тот, кто плохо плавает, будет тратить гораздо больше калорий", - говорит Лори Шерлок, доцент кафедры физиологии упражнений в Университете Западной Вирджинии, которая координирует водную терапию в школе.

3. Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы

Американская кардиологическая ассоциация предлагает два с половиной часа в неделю физической активности умеренной интенсивности для оптимального здоровья. Плавание может обеспечить такие же хорошие результаты, как и занятия на суше, такие как езда на велосипеде, ходьба или занятия танцами.

4. Плавание - это занятие с низким воздействием

Тело плавает в воде, что снижает его вес примерно на 90%, когда человек погружается на уровень груди.

"Поскольку активность менее тяжелая, некоторые группы людей могут воспользоваться ею, если они хотят быть активными. Можно также продолжать делать это до позднего возраста, в отличие от таких физических нагрузок, как бег", - говорит Райт.

Люди, которые чувствуют боль, например, в суставах, когда они работают на суше, могут наслаждаться большей свободой движения в воде. Кроме того, гидростатическое давление может помочь уменьшить болевую чувствительность суставов. В частности, исследования показывают, что люди с артритом, проблемами шеи и спины, фибромиалгией и ожирением могут извлечь наибольшую пользу из упражнений на водной основе.

5. Плавание снимает стресс

Регулярная физическая активность, включая плавание, была связана с более низким уровнем психологического стресса и улучшением настроения.

При выполнении правильной техники плавательные удары включают ритмичное дыхание, которое может запустить парасимпатическую нервную систему - ту часть нашей нервной системы, которая отвечает за отдых и расслабление.

6. Плавание - хороший вариант для людей с астмой

Плавание может быть более безопасным занятием для людей с астмой. Если это не соревновательная гонка, плавание способствует устойчивой, умеренной нагрузке по сравнению с упражнениями, которые включают тяжелое повторяющееся дыхание, такое как бег на длинные дистанции. Крытые бассейны представляют собой теплую влажную среду с меньшим количеством аллергенов.

По словам Райта, люди реже испытывают приступы астмы во время плавания, а не на свежем воздухе, например, на велосипеде или в походе. Некоторые исследования показывают, что плавание может улучшить функцию легких, особенно у детей.

плавание здоровье
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