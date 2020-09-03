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Похудение и жиросжигание: 8 чаев-"супергероев"

3 сентября 2020, 12:48

Употребление чая также связано с рядом преимуществ для здоровья.

чай
Употребление чая также связано с рядом преимуществ для здоровья/ klumbariy.ru

В настоящее время все больше и больше людей находят новые способы похудеть. Это включает в себя переход с газированных напитков на более здоровые напитки, такие как зеленый чай. Так какой чай лучше для похудения?

Люди во всем мире любят чай. Мало того, что это полезно для здоровья, употребление чая также связано с рядом преимуществ для здоровья. Кроме того, некоторые пьют теплый чай, чтобы хорошо выспаться, а другие пьют чай, чтобы избавиться от жира на животе.

1. Зеленый чай для ускорения метаболизма

Зеленый чай - один из лучших чаев для похудения, поскольку он полезен для здоровья. Этот вид чая часто используется в качестве ингредиента в средствах для похудения, отпускаемых без рецепта.

Исследования показали, что регулярное употребление зеленого чая может ускорить обмен веществ и способствовать снижению веса. 6 испытаний, проведенных за пределами Японии, показали, что те, кто пил зеленый чай, похудели больше, чем те, кто этого не делал: в среднем на 0,2–3,5 кг больше, чем в контрольной группе.

Другое исследование показало, что после употребления четырех чашек зеленого чая в течение двух месяцев участники показали значительное снижение массы тела, индекса массы тела и окружности талии.

Дополнительные исследования показали, что зеленый чай сигнализирует жировым клеткам о высвобождении жира, а затем способствует способности печени преобразовывать этот жир в энергию. Участники, которые пили зеленый чай в дополнение к регулярным тренировкам, потеряли в среднем на 1 кг больше, чем те, кто только тренировался.

Попробуйте пить зеленый чай в течение дня, особенно до или во время каждого приема пищи, чтобы ускорить метаболизм. Употребление зеленого чая перед тренировкой также может повысить эффективность сжигания жира.

2. Избавьтесь от метаболического синдрома с помощью золотого чая

Куркума - одно из величайших природных лекарств. Он также действует как мощное противовоспалительное средство, поскольку куркума обладает огромным набором полезных для здоровья свойств, таких как антиоксидантные, анальгетические, антимикробные и термогенные.

Активный ингредиент куркумы, куркумин, ускоряет похудение. Вот почему куркума считается одним из лучших чаев для похудения.

Куркумин лучше всего усваивается организмом, если принимать его с черным перцем и здоровыми жирами. Черный перец увеличивает биодоступность активных соединений. Именно по этой причине многие добавки куркумы включают в себя запатентованную форму черного перца.

Куркума чаще всего выпускается в форме капсул, но ее также можно пить как чай. Просто смешайте кокосовое молоко с куркумой, имбирем, корицей и щепоткой черного перца. Полезные жиры в кокосовом молоке также помогают усвоить куркуму, поскольку она не растворяется в воде.

3. Улучшите здоровье кишечника с помощью чайного гриба

Комбуча - это ферментированный чай, приготовленный из симбиотической культуры бактерий и дрожжей (также известный как SCOBY). В его длинный список преимуществ для здоровья входят витамины группы B, детоксифицирующая глюкуроновая кислота и полифенолы, богатые антиоксидантами. Но самое главное, чайный гриб как один из лучших чаев для похудения содержит пробиотические бактерии и уксусную кислоту. Научно доказано, что эти соединения способствуют снижению веса.

4. Уменьшите тягу с помощью перечной мяты

Пристрастие к сладкой, жирной или соленой пище часто является самым сложным в соблюдении здорового питания. К счастью, чай из перечной мяты, как лучший чай для похудения, является эффективным способом борьбы с этой тягой.

Похоже, что способность чая с перечной мятой уменьшить вашу тягу к нездоровой пище связана с запахом. Исследование, опубликованное в Журнале неврологической и ортопедической медицины, показало, что люди, вдыхавшие эфирное масло мяты каждые два часа, теряли в среднем пять фунтов в месяц.

Ароматерапевты предположили, что сильный запах перечной мяты может вызвать важные обонятельные реакции в вашем мозгу, которые влияют на аппетит.

Помимо того, что чай из перечной мяты является лучшим средством для похудения, он также помогает уменьшить беспокойство и стресс. Эти эффекты, в свою очередь, уменьшают негативное влияние более высокого уровня кортизола на ваш метаболизм. Успокаивающие свойства чая из перечной мяты могут быть полезны для удержания веса!

Пейте чай из перечной мяты до и после еды, чтобы улучшить пищеварение и избавиться от тяги к еде.

5. Поддерживайте уровень энергии с помощью чая улун

Снижение уровня энергии может затруднить выполнение упражнений, даже если вы знаете, что это поможет вам сбросить вес. Вот где чай улун может оказаться большим подспорьем.

Этот лучший чай для похудения, также известный как "чай черного дракона", богат катехинами, аналогичными тем, которые содержатся в зеленом чае. Эти катехины работают, повышая способность вашего тела расщеплять жир, что может повысить ваш уровень энергии и ускорить потерю жира.

Катехины в улуне помогают организму использовать жировые клетки для получения энергии, а небольшое содержание кофеина дает дополнительный импульс тренировкам.

6. Предотвратите образование жировых клеток с помощью белого чая

В отличие от других чаев, белый чай собирают и сушат на солнце перед упаковкой. Интересно, что он обычно содержит более высокие концентрации катехинов и полифенолов, чем другие более обработанные чаи. Эти соединения в первую очередь помогают блокировать развитие новых жировых клеток.

В исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition and Metabolism, изучалось влияние белого чая на жировые клетки in vitro. Исследователи обнаружили, что белый чай содержит большое количество EGCG (эпигаллокатехин галлат), типа катехина. Именно этот катехин помогает предотвратить образование жировых клеток, что, в свою очередь, может помочь снизить набор веса. EGCG также помогает ускорить метаболизм жиров, обеспечивая более высокий уровень энергии и более быстрые результаты.

зеленый чай
Зеленый чай - один из лучших чаев для похудения, поскольку он полезен для здоровья. / Фото pixabay.com

7. Обуздайте голод с помощью чая ройбуш

Чай ройбуш производится исключительно из Южной Африки из растения "красный куст". Это сладкий и слегка терпкий чай. Он богат полифенолами, в том числе флавоноидами, которые напрямую влияют на потерю веса. Исследование 2014 года показало, что ройбуш может помочь улучшить потерю веса за счет увеличения уровня лептина. Лептин - это гормон, который сообщает вашему мозгу, что вы сыты, поэтому вы не переедаете.

Ройбуш, лучший чай для похудения, содержит химическое соединение, известное как аспалатин. Это соединение помогает избавиться от голода и дольше сохраняет чувство сытости.

Исследования показали, что содержание аспалатина в чае ройбуш помогает снизить выработку гормонов стресса, таких как кортизол, который высвобождается, когда ваше тело переходит в режим "сражайся или беги".

Поскольку ройбуш не содержит кофеина, его можно пить в любое время дня. Прекрасно сочетается с едой или когда вы чувствуете стресс.

8. Уменьшите общую массу с помощью чая пуэр

Чай пуэр родом из китайской провинции Юньнань. Это разновидность традиционного ферментированного чая. Его получают путем окисления чайных листьев после того, как они были высушены и скручены.

В исследовании 2016 года изучалось влияние чая пуэр на потерю веса, в котором 59 человек с избыточным весом и ожирением пили чай каждый день. Исследователи обнаружили, что ежедневное употребление чая привело к значительной потере веса, снижению ИМТ и улучшению липидного профиля. Всего через четыре недели участники продемонстрировали потерю жира на руках, ногах и животе.

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