Похудение: как работает японская водная терапия

Специально для японской водной терапии было проведено несколько научных исследований/ Фото pixabay.com

Японская водная терапия - это утреннее питье нескольких стаканов воды комнатной температуры. Система также поощряет строгие временные интервалы между приемами пищи, а также регламентирует время, за которое нужно съесть свою порцию еды.

Несмотря на то, что некоторые люди сообщают, что эта привычка улучшила определенные аспекты их здоровья, многие задаются вопросом, является ли система эффективным средством для похудения.

Главред объясняет, работает ли японская водная терапия для похудения.

Водная терапия для похудения

Специально для японской водной терапии было проведено несколько научных исследований, и данные о потере веса для аналогичных моделей потребления воды неоднозначны.

Тем не менее, компонент гидратации может помочь в потере веса. Но имейте в виду, что многие другие факторы, такие как общее качество диеты и уровень физической активности, никто не отменял.

Гидратация может поддержать потерю веса

Питье большого количества воды может иметь эффект наполнения, так как вода занимает место в желудке. Это, в свою очередь, может предотвратить голод и переедание, которые в противном случае могут способствовать нежелательному увеличению веса. Одно исследование показало, что взрослые с избыточным весом или ожирением, которые пили 2,1 чашки (500 мл) воды за 30 минут до еды, ели на 13% меньше пищи, чем взрослые, которые не пили жидкости перед едой.

Другое исследование у мужчин с умеренным весом дало аналогичные результаты.

Более того, один обзор показал, что питьевая вода значительно увеличивает расход энергии в покое у взрослых.

Кроме того, исследования показывают, что замена сахаросодержащих напитков водой может снизить потребление калорий, что в противном случае может способствовать увеличению веса.

Спорные результаты

Тем не менее, некоторые исследования показали, что гидратация не оказывает влияния на потерю веса.

Некоторые исследования предполагают, что 15-минутные окна для водной терапии (поедание порции в течении 15 минут) могут повлиять на длительную потерю веса, потому что у кишечника нет времени, чтобы сообщить мозгу, что он полон. В результате вы можете есть слишком много, слишком быстро.

Одно исследование показало, что у детей, которые ели быстро, было в три раза больше склонности к развитию избыточного веса, чем у тех, кто этого не делал. И наоборот, медленное питание связано с меньшим риском избыточного веса.

Исследования также показывают, что ограничение калорий может привести к начальной потере веса, но имеет тенденцию увеличивать уровень гормона голода грелина. Это может быть одной из причин того, что только 20% людей, которые теряют вес, удерживают его в течение длительного времени.

Как работает водная терапия?

Хотя водная терапия зародилась в Японии, она стала популярной во всем мире во многом благодаря сарафанному радио. Принцип работы японской водной терапии состоит из двух основных компонентов.

Во-первых, сторонники водной терапии выпивают четыре-пять стаканов воды (180 мл) комнатной температуры натощак каждое утро за 45 минут до еды или питья. (Вначале рассмотрите возможность начать с 1-2 стаканов и постепенно увеличивать количество.)

Затем вы пьете воду в течение дня, как обычно, обращая внимание на сигналы жажды.

Кроме того, большинство экспертов рекомендуют принимать пищу только в течение 15 минут, с перерывом не менее 2 часов перед тем, как есть или пить что-либо еще.

Несмотря на то, что нет ограничений, то, что или сколько вы едите на водной терапии, устойчивая потеря веса требует здорового питания, а не просто гидратации.

Некоторые люди сообщают о преимуществах водной терапии в течение нескольких недель или месяцев и продолжают практиковать ее, пока не получат результаты.

Некоторые люди сообщают о преимуществах водной терапии в течение нескольких недель/Pixabay

Что говорит исследование?

Сторонники утверждают, что водная терапия помогает очистить пищеварительную систему, улучшает здоровье кишечника, предотвращает запоры и снижает риск таких заболеваний, как диабет 2 типа, рак и высокое кровяное давление. Однако никакие научные доказательства не подтверждают подобные утверждения.

Тем не менее, употребление достаточного количества воды сохраняет гидратацию, что может способствовать оптимальной работе мозга, уровням энергии и кровяному давлению, а также предотвращать головные боли, запоры и камни в почках.

Имейте в виду, что основные потребности в воде зависят от человека. В то время как 8 чашек (1,9 литра) в день являются обычной рекомендацией, научных доказательств этого количества недостаточно.

Тем не менее, если вы будете следовать этим рекомендациям, водная терапия может составлять примерно половину ваших ежедневных потребностей в воде.

Потенциальные риски

Чрезмерное увлажнение, также называемое водной интоксикацией, происходит, когда вы пьете большое количество воды в течение короткого периода времени.

Это может серьезно снизить концентрацию натрия в крови и привести к опасному состоянию, которое называется гипонатриемия. Она может вызвать тошноту, рвоту, судороги, кому и даже смерть, если ее не лечить.

Хотя гипонатриемия встречается редко у здоровых людей с нормально функционирующими почками, лучше избегать пить больше, чем максимальное количество воды, которое здоровые почки могут отфильтровать - около 4 чашек (945 мл) в час.

Пить рекомендуемые 4–5 стаканов воды по утрам, вероятно, безопасно для большинства взрослых. Прислушайтесь к своему телу и прекратите пить воду, если вы начинаете чувствовать себя некомфортно.