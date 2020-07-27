Похудение: как сбросить вес с помощью одной воды

Питьевая вода увеличивает количество сжигаемых вами калорий. / Фото pixabay.com

Долгое время считалось, что питьевая вода способствует похудению.

Фактически, 30–59% взрослых людей, которые пытаются похудеть, увеличивают потребление воды. Многие исследования показывают, что употребление большего количества воды может способствовать снижению и поддержанию веса, сообщает Healthline.

В этой статье Главред объясняет, как питьевая вода может помочь вам похудеть.

Питьевая вода может заставить вас сжигать больше калорий

Питьевая вода увеличивает количество сжигаемых вами калорий, что называется расходом энергии на отдых. Показано, что у взрослых расход энергии на отдых увеличивается на 24–30% в течение 10 минут после приема питьевой воды. Это длится не менее 60 минут, сообщает Pubmed.

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В подтверждение этого, одно исследование детей с избыточным весом и ожирением показало 25% увеличение расхода энергии на отдых после питья холодной воды.

Исследование женщин с избыточным весом изучало влияние увеличения потребления воды до 1 литра в день. Они обнаружили, что за 12-месячный период это привело к потере лишних 2 кг. Поскольку эти женщины не вносили никаких изменений в образ жизни, кроме как пить больше воды, эти результаты очень впечатляют.

Кроме того, оба эти исследования показывают, что употребление 0,5 литра воды приводит к сжиганию еще 23 калорий. Ежегодно это составляет примерно 17 000 калорий - или более 2 кг жира.

Несколько других исследований наблюдали за людьми с избыточным весом, которые выпивали 1-1,5 литра воды ежедневно в течение нескольких недель. Они обнаружили значительное снижение веса, индекса массы тела (ИМТ), окружности талии и жира тела

Эти результаты могут быть еще более впечатляющими, если вода холодная. Когда вы пьете холодную воду, ваше тело использует дополнительные калории, чтобы нагреть воду до температуры тела.

Снижение потребления калорий и снижение риска увеличения веса

Поскольку вода, естественно, не содержит калорий, она обычно связана со сниженным потреблением калорий.

Это происходит главным образом потому, что вы пьете воду вместо других напитков, которые часто содержат много калорий и сахара. Наблюдательные исследования показали, что люди, которые пьют в основном воду, потребляют на 9% (или 200 калорий) в среднем меньше калорий.

Питьевая вода также может помочь предотвратить длительное увеличение веса. В целом, среднестатистический человек прибавляет около 1,45 кг каждые 4 года.

Эта прибавка может быть уменьшена с помощью:

Добавление 1 чашки воды. Увеличение ежедневного потребления воды на 1 чашку может снизить этот прирост веса на 0,13 кг.

Замена других напитков водой: замена порции подслащенного напитка на 1 стакан воды может уменьшить увеличение веса за 4 года на 0,5 кг.

Особенно важно побуждать детей пить воду, поскольку это может помочь предотвратить их избыточный вес или ожирение.

Сколько воды вы должны пить?

Многие органы здравоохранения рекомендуют выпивать около 2 литров чистой воды в день. Однако это число совершенно случайно. Как и во многих других случаях, потребности в воде полностью зависят от человека.

Например, людям, которые много потеют или регулярно занимаются спортом, может потребоваться больше воды, чем тем, кто не очень активен.

Пожилые люди и кормящие матери также должны более тщательно контролировать потребление воды.

Имейте в виду, что вы также получаете воду из многих продуктов и напитков, таких как кофе, чай, мясо, рыба, молоко и особенно фрукты и овощи.

Как хорошее практическое правило, вы всегда должны пить воду, когда хотите пить, и пить достаточно, чтобы утолить жажду.

Если вы обнаружите, что у вас головная боль, плохое настроение, постоянный голод или проблемы с концентрацией, то вы можете страдать от легкого обезвоживания. Питьевая вода может помочь исправить это.

Вы всегда должны пить воду, когда хотите пить, и пить достаточно, чтобы утолить жажду / Фото: istockphoto.com

Основываясь на исследованиях, 1-2 литров воды в день должно быть достаточно, чтобы помочь с потерей веса.

Кроме того, не рекомендуется пить слишком много воды, так как это может вызвать водную токсичность. Это даже приводило к смерти в крайних случаях, таких как соревнования по питью воды.

Несмотря на очевидные преимущества воды для похудение, имейте в виду, что вам придется делать гораздо больше, чем просто пить воду, если вам нужно сбросить значительное количество веса. Вода - это всего лишь один маленький кусочек паззла.