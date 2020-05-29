Звездная терапевт раскрыла секреты похудения ее VIP-клиентов / Woman.rambler

Владелица клиники в Лондоне работает с мировыми знаменитостями и VIP-клиентами.

"В моей клинике мы внедряем простой и поддерживающий подход: когда вы решите, что пришло время контролировать свой вес, мы предпринимаем простые, легкие и эффективные шаги, чтобы помочь вам в этом", - цитирует ее британское издание DailyMail.

Основная цель диетолога - достижение устойчивого результата, с акцентом на здоровье. В ее системе питания нет запрещенных продуктов и строгих правил.

Пикок поделилась своими инсайдами, которые "работают" с ее звездными пациентами.

1. Главное - завтрак

Основные приемы пищи должны приходиться на завтрак и обед. К примеру, бутерброд, макароны из непросеянной муки или ризотто, могут быть съедены вместе с белком и овощами в обеденный перерыв. Но во время ужина старайтесь избегать дополнительных крахмалов и не увлекаться.

2. Кофе после еды

Не пейте кофе натощак: кофеин является стимулятором, который провоцирует выделение глюкозы из печени, что, в свою очередь, вызывает всплеск сахара в крови.

3. Меньше алкоголя

Диетолог советует ограничить количество алкоголя, когда человек пытается сбросить вес. Можно употреблять крепкие напитки, такие как водка и текила, которые подаются с большим количеством льда и газированной воды. "Правило, которое я даю своим пациентам, это выпить спиртного, а затем выпить стакан воды", - говорит она.

4. Углеводам – быть!

Не урезайте углеводы, сахар или молочные продукты. Вместо этого подумайте о качестве углеводов и выберите "правильные": из цельно зерновой муки. И не добавляйте сахар.

Читайте такжеИзвестный диетолог назвала три главных правила похудения весной5. Отличная комбинация

Комбинируйте клетчатку и белок в течение дня: употребление белка со сложными углеводами замедлит высвобождение сахара в крови, и вы получите стабильный уровень энергии в течение дня.

6. Опередить сладкое

Съешьте что-то белковое, прежде чем схватиться за сладкое. Диетолог рекомендует перекусы с большим содержанием белка.

7. Вместо мороженого

Смените мороженое на домашний замороженный йогурт. Смешайте немного оставшегося йогурта с замороженными фруктами, положите немного меда, чтобы подсластить его, и заморозьте. Это намного полезнее, чем сладкое мороженое.

8.Баланс сахара

Пикок рекомендует своим пациентам употреблять здоровую пищу каждые три с половиной часа, чтобы поддерживать уровень сахара в крови на высоком уровне. В качестве перекусов, важно использовать белковые продукты, среди которых: мясо, бобы, фасоль, орехи, семечки и яйца

"Баланс сахара в крови невероятно важен. Контроль его уровня является первым шагом, потому как это одно из самых простых изменений, которые могут сделать клиенты и получить наибольший эффект. Не только для потери веса, но и для уровня энергии, для лучшего сна. Это отличный и простой инструмент для улучшения качества жизни", - добавляет нутриционист.

Уровень сахара в крови определяет, насколько голоден и энергичен человек. При повышении, для его подавления выделяется инсулин, а избыточное количество инсулина может затруднить потерю веса.

"Но, если мы потребляем правильное количество белка и клетчатки в течение дня, мы можем помочь стабилизировать уровень сахара в крови естественным путем, предотвращая избыток инсулина. Тогда тело, в качестве энергии, будет использовать накопленный жир", - рассказывает эксперт.

Напомним, ранее ученые доказали, что прикосновения зачастую действуют как успокоительное.