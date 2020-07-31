Похудение: названо самое жиросжигающее время для тренировки

Выбрать время для тренировки иногда так же сложно, как и сама тренировка. / Likar.info

Когда дело доходит до самостоятельной тренировки, возникает множество вопросов. Как часто (и как долго) вы должны заниматься спортом? Что вы должны есть до и после тренировки? А нужно ли вообще есть перед тренировкой?

Однако есть еще один момент, на который мало кто обращает внимание. Речь о том, когда лучше тренироваться, чтобы максимизировать эффект.

Лучшее время для тренировки?

Выбрать время для тренировки иногда так же сложно, как и сама тренировка. "Время выполнения упражнений очень субъективно", - объясняет Бьянка Бельдини, доктор физиотерапии и сертифицированный тренер США по триатлону. Она говорит, что методом проб и ошибок нужно выбрать то, что работает для вашего тела.

Утренние тренировки могут принести наибольшую пользу

Согласно зарегистрированному диетологу Эмили Тиллс, тренеру по питанию, имеющему степень магистра прикладных физических упражнений, которая работает со спортсменами, одно из самых больших преимуществ - и главная причина, по которой утро - лучшее время для тренировок - это сжигание калорий.

"Когда наши тела просыпаются утром, у нас повышается обмен веществ и сжигание калорий, чтобы приспособиться к увеличению притока крови ко всему телу и "разогреть" мышцы на весь день", - говорит Тиллс. Между тем наш метаболизм потребляет меньше энергии, пока мы спим. Таким образом, по мнению Тилс, увеличение метаболизма и сжигание калорий, когда люди просыпаются утром - плюс утренняя активность - приводит к большему сжиганию калорий в течение дня.

Упражнения во второй половине дня или вечером по-прежнему сжигают калории, но, поскольку ваше тело вскоре будет отдыхать во время сна, оно не извлекает выгоду из дополнительной активности в течение дня так, как это происходит во время утренней тренировки, говорит Тиллс

Остин Мартинес, директор по образованию в StretchLab и сертифицированный специалист по силовой и физической подготовке, добавляет, что утренняя тренировка имеет и другие физиологические преимущества, такие как усиление кровотока, которое помогает с умственными способностями и подготавливает организм к предстоящему дню.

Хотя вечер, возможно, не лучшее время для тренировок, дневные и ночные упражнения не лишены смысла. Если тренировка по утрам - это не вариант, все равно стоит добавить тренировку днем ​​или вечером. Для некоторых людей на самом деле может быть лучше заниматься спортом во второй половине дня или ранним вечером, так чтобы не жертвовать сном ради физических упражнений, считает Жасмин Маркус, физиотерапевт, специалист по силе и физической подготовке. Одно из исследований в "Журнале физиологии" показало, что тренировки во второй половине дня смещают ваши биологические часы так же, как и тренировки ранним утром. "Недостатком этого является то, что некоторым людям будет сложнее уснуть, если они будут тренироваться слишком близко ко сну", - говорит Маркус. Хотя исследования, опубликованные в "Экспериментальной физиологии", показали, что ночные тренировки могут нарушать сон не так сильно, как мы думаем.

Упражнения - это полдела

Суть в том, что лучшее время для тренировок - это время, когда вы можете придерживаться того, что вам подходит лучше всего. Маркус, Мартинес и Тилс все согласны с тем, что последовательность является ключевой. "Наши тела приспособлены к привычкам, поэтому, если вы создадите последовательную систему для тренировок, это даст положительные результаты", - говорит Мартинес.

Будьте внимательны, чтобы между тренировками было достаточно времени для отдыха, если вы меняете время, которое вы тренируетесь каждый день. "Более тяжелые тренировки, такие как силовые, требуют как минимум 48 часов отдыха между сессиями", - говорит Маркус.