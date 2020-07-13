Похудение: названы 8 эффективных напитков

Так, зеленый чай, кофе и высокобелковые напитки стимулируют обмен веществ / stilnos.com

При употреблении вместе с витаминами и со здоровыми изменениями образа жизни некоторые напитки более эффективны, чем другие, в плане снижения веса.

Так, зеленый чай, кофе и высокобелковые напитки стимулируют обмен веществ и уменьшают чувство голода. Все это, естественно, способствует похудению.

Главред собрал восемь напитков, которые лучше всего включать в свой рацион при попытке похудеть.

Напитки для похудения

Зеленый чай часто ассоциируется со здоровьем и не зря. Он не только наполнен полезными антиоксидантами и другими мощными питательными веществами, но и является одним из самых эффективных напитков для похудения.

В некоторых исследованиях было показано, что употребление зеленого чая снижает массу тела и жировые отложения.

Обзор 14 исследований показал, что люди, которые пили зеленый чай с высокой концентрацией в течение 12 недель, потеряли в среднем от от 0,2 до 3,5 кг больше, чем те, кто не пил зеленый чай.

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Следует отметить, что это преимущество связано с препаратами зеленого чая, которые содержат большое количество катехинов, антиоксидантов, которые могут увеличить сжигание жира и повысить метаболизм.

Матча - это вид зеленого чая, который содержит больше катехинов, чем зеленый листовой чай, что делает его хорошим выбором для похудения

Одно исследование показало, что женщины, которые потребляли 3 грамма матчи в день, имели большее сжигание жира во время упражнений по сравнению с женщинами, которые не пили ее.

Кроме того, зеленый чай содержит кофеин, который может способствовать снижению веса за счет повышения уровня энергии и повышения производительности во время тренировок. Более того, люди, которые пьют зеленый чай, как правило, имеют более низкое кровяное давление и меньший риск развития таких заболеваний, как болезни сердца, некоторые виды рака и диабет.

Кофе содержит кофеин, вещество, которое действует как стимулятор в организме и может способствовать потере веса/ Reuters

Кофе используется людьми во всем мире для повышения уровня энергии и поднятия настроения. Это потому, что кофе содержит кофеин, вещество, которое действует как стимулятор в организме и может способствовать потере веса. Кофе может снизить потребление энергии и повысить метаболизм, что может помочь вам похудеть.

Одно исследование с участием 33 взрослых с избыточной массой тела показало, что те, кто пил кофе, содержащий 6 мг кофеина на килограмм массы тела, потребляли значительно меньше общих калорий, чем те, кто пил меньше кофеина или вообще не употреблял кофеин.

Также было показано, что потребление кофеина увеличивает метаболизм и способствует сжиганию жира в нескольких других исследованиях.Любителям кофе также легче поддерживать потерю веса с течением времени.

Исследование, проведенное среди более 2600 человек в США, показало, что те, кто успешно поддерживал потерю веса с течением времени, пили значительно больше напитков с кофеином, чем контрольная группа.

Как и зеленый чай, черный чай содержит соединения, которые могут стимулировать потерю веса. Черный чай - это тип чая, который подвергся большему окислению (воздействию воздуха), чем другие виды чая, что приводит к более сильному вкусу и более темному цвету.

В черном чае много полифенолов, включая группу полифенольных соединений, называемых флавоноидами. Полифенолы являются мощными антиоксидантами, которые могут помочь снизить вес тела.

Исследования показали, что полифенолы, содержащиеся в черном чае, способствуют снижению веса, снижая потребление калорий, стимулируя расщепление жиров и стимулируя рост полезных кишечных бактерий.

Другое исследование, проведенное с участием 2734 женщин, показало, что у тех, кто потреблял больше продуктов и напитков, богатых флавоноидами, таких как черный чай, было значительно меньше жира в организме и живота, чем у женщин, которые потребляли меньше диетических флавоноидов.

Увеличение потребления воды является одним из самых простых способов улучшить общее состояние здоровья. Питье большего количества воды может также принести пользу вашей талии, поддерживая чувство сытости между приемами пищи и увеличивая количество калорий, которые вы сжигаете.

Исследования показывают, что употребление воды перед едой может помочь добиться успеха при попытке сократить количество потребляемых калорий и похудеть.

Исследование с участием 48 взрослых с избыточной массой тела показало, что те, кто выпивал 500 мл воды перед едой, придерживаясь низкокалорийной диеты, теряли на 44% больше веса.

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту, соединение, которое может стимулировать потерю веса за счет снижения уровня инсулина, улучшения обмена веществ, подавления аппетита и сжигания жира.

Исследования на животных показали, что уксусная кислота может предотвратить увеличение веса и уменьшить накопление жира в животе и печени. Хотя исследования свойств данного напитка ограничены, есть некоторые доказательства того, что уксус является эффективным средством для похудения у людей.

Исследование, проведенное на 144 взрослых людях с ожирением, показало, что ежедневное употребление напитка, содержащего 2 столовые ложки (30 мл) уксуса в день, привело к значительному снижению массы тела, окружности талии и жира на животе по сравнению с группой плацебо.

Яблочный уксус замедляет опорожнение желудка, что помогает вам не чувствовать голод дольше и может уменьшить переедание.

Тем не менее, следует отметить, что употребление кислых напитков, таких как яблочный уксус, может привести к разрушению зубов, поэтому его следует употреблять крайне осторожно.

Имбирный чай увеличил термический эффект пищи / Reuters

Имбирь широко используется в качестве пряности для придания аромата блюдам и в качестве растительного лекарственного средства для лечения ряда заболеваний, таких как тошнота, простуда и артрит. Исследования на людях и животных также показали, что этот ароматный корень благотворно влияет на потерю веса.

Исследование показало, что крысы, получавшие диету с высоким содержанием жиров, дополненную 5% имбирным порошком в течение четырех недель, имели значительное снижение массы тела и значительное улучшение уровня холестерина ЛПВП ("хорошего") по сравнению с крысами, которые получали диету с высоким содержанием жиров без имбиря.

Хотя в этом исследовании использовался концентрированный порошок имбиря, исследование на людях показало, что имбирный чай также помогает снизить аппетит и увеличить расход калорий.

Кроме того, имбирный чай увеличил термический эффект пищи (количество калорий, необходимых для переваривания и усвоения пищи) на 43 калории.

Напитки с высоким содержанием белка могут обуздать голод, снизить аппетит и способствовать сытости, что важно при попытке сбросить лишние килограммы.

Есть бесчисленные белковые порошки, доступные для потребителей, которые делают приготовление быстрой, здоровой закуски или еды бризом.

Белок повышает уровень гормонов, снижающих чувство голода, таких как GLP-1, и одновременно снижает уровень грелина, гормона, вызывающего аппетит.

В то время, как фруктовый сок был связан с увеличением веса, употребление овощного сока может иметь противоположный эффект. В одном исследовании взрослые, которые выпили 0,5 л овощного сока с низким содержанием натрия при соблюдении низкокалорийной диеты, потеряли значительно больше веса, чем те, кто этого не сделал.

Кроме того, группа овощных соков значительно увеличила потребление овощей и значительно сократила потребление углеводов - два фактора, которые важны для похудения.

Употребление целых овощей, когда это возможно, является лучшим выбором для здоровья из-за большого количества клетчатки, которая теряется в процессе приготовления сока.

Однако употребление низкокалорийного овощного сока может увеличить потребление овощей и даже помочь вам похудеть.

Замена высококалорийных напитков, таких как газированные напитки и фруктовые соки, на напитки, перечисленные выше, - это разумный способ сократить количество потребляемых калорий и помочь вам достичь своих целей по снижению веса.