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Похудение с помощью воды: сколько пить, чтобы сбросить вес

22 сентября 2020, 17:11

Сколько воды нужно пить, чтобы похудеть, и ее эффективность для общего психического и физического здоровья.

Минеральная вода
Сколько воды нужно пить, чтобы похудеть, и ее эффективность для общего психического и физического здоровья. / Фото pixabay.com

Многие люди задаются вопросом: "Сколько воды нужно пить, чтобы похудеть?". И ответ прост, но он подкреплен сложностями, коррелирующими с физиологией человека и многих живых организмов на Земле - некоторые из них имеют до 90% воды в теле.

Тут Главред расскажет, сколько воды нужно пить, чтобы похудеть, и ее эффективность для общего психического и физического здоровья. Человеческое тело на воде

Все состоит из атомов. Атом определяется как самая маленькая частица такого элемента, как кислород или водород. Атомы соединяются и образуют молекулы. В молекуле воды три атома: два атома водорода (H) и один атом кислорода (O) ("H2O"). Одна капля воды содержит миллиарды молекул воды. Эти молекулы воды распространены и во всем нашем организме, поскольку до 60% взрослого человека человека состоит, по сути, из воды.

Согласно H.H. Mitchell, Journal of Biological Chemistry, мозг и сердце человека на 73% состоят из воды, а легкие - на 83% из воды. Это ошеломляющие цифры, если их действительно рассматривать в перспективе. Если вы лишаетесь воды, вы не только не худеете, но и лишаетесь жизненно важных органов, мозга и сердца.

С чего начать похудение?

Кожа человека на 64% состоит из воды, а мышцы и почки - на 79%; даже кости водянистые - 31%. Их водный состав имеет первостепенное значение при желании похудеть.

Вообще говоря, вы не только похудеете, если будете пить воду в течение дня, но также быстрее нарастите и восстановите мышцы! На 0,5 кг сухой мышечной массы средний человек будет терять 50 калорий (калорий) в день при поддержании водного баланса, то есть практически без активности. Конечно, при длительном бездействии эта мышца долго не протянет, но это уже другая статья.

Качество воды и когнитивные функции

Качество воды - важный фактор в обеспечении вашего сердца, органов и мышц топливом высшего качества. Это также оказывает огромное влияние на когнитивные функции и вашу способность строить нервные пути, регенерировать ткани и многое другое, большинство чего происходит в состоянии глубокого сна (REM).

Чтобы похудеть и работать на пиковом уровне функций мозга, эксперты предлагают употреблять фильтрованную воду, такую ​​как вода обратного осмоса, природная родниковая вода или водой исландской ледниковой природной родниковой водой, которая поступает прямо из Исландии.

Вода для похудения

Сколько воды нужно пить, чтобы похудеть? Это количество варьируется от человека к человеку. К примеру, взрослый мужчина ростом 185 см и весом 90 кг колеблется в пределах 3-5 литров в день. Это зависит от вашего роста и веса.

По сути, упражнения и потеря веса идут рука об руку, но это не значит, что вам нужно заниматься становой тягой или приседать с большим весом - вы можете больше ходить в течение дня, совершать пешие прогулки или кататься на велосипеде; все, что заставляет вас двигаться последовательно.

Всемирная организация здравоохранения рассчитала, что необходимое количество воды для человека - 30 мл на один килограмм веса. Как правило, вы будете пить воду в течение дня и держать под рукой бутылку с водой.

Интервальное голодание и потребление воды

Существует множество последователей периодического голодания, ограниченного по времени приема пищи и поддержания метаболического состояния, известного как кетоз. Именно интервальное голодание для похудения в геометрической прогрессии улучшит ваши результаты. Возможно, вы просто захотите применить его на более долгий срок, чем предполагалось изначально.

Заключительные аргументы

Когда вы увеличиваете потребление воды, результаты будут настолько быстрыми, что вы похудеете в течение первого дня и увидите значительные результаты к 1-й неделе.

Настолько, что вы будете рады продолжать получать эти результаты по снижению веса и со временем продолжите становиться водным снобом.

вода
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