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Ученые объяснили, почему некоторым удается есть и не набирать лишний вес

8 июня 2020, 01:51

Вечная тема - почему одни лопают еду за обе щеки и остаются стройными, а иным для потолстения хватить всего лишь понюхать шоколадку.

Похудение
Ученые объяснили, почему некоторым удается есть и не набирать лишний вес / MSN

Объединенный коллектив исследователей из нескольких государств планеты закончил проект, по итогам которого был установлен четкий ген, изменение уровня которого в теле позволяет людям не набирать лишний вес (вовсе не ограничивая себя в еде).

Как сообщают западные специализированные СМИ, соответствующий вывод исследователи сделали после долгого изучения генов жителей Эстонии, которые имеют стандартный вес либо вовсе могут похвастать стройным телосложением. В общей сложности в проекте участвовали 47 тысяч человек.

Читайте такжеКак есть сладкое и не толстеть: диетолог раскрыла простой секретВ результате ученые сумели выяснить, что такой ген (киназы анапластической лимфомы) ‒ ответственен за поддержание тела в форме. В случае, если количество и активность данного гена у человека находится на низком уровне, то человек в значительно меньшей степени рискует набрать лишний вес.

Для проверки своей версии ученые даже приняли решение проследить за лабораторными грызунами (у которых они в значительной степени снизили активность "гена стройности"). Во время таких опытов грызуны действительно снизили вес и даже стали немного стройнее, хотя их рацион и уровень физических нагрузок оставались на прежнем уровне.

Напомним, ранее исследователям из Института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA) удалось выявить группу людей, которые не толстеют вне зависимости от употребляемой в пищу еды. У них ученые нашли общие генетические маркеры.

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