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Ученые выяснили, почему полезно спать голышом

4 июня 2020, 06:34

Исследователи задались целью выяснить - почему полезно укладываться спать в голом виде.

Сон, голышом
Ученые выяснили, почему полезно спать голышом / Woman Rambler

Тем людям, которые страдают от лишнего веса, специалисты из Национального института здоровья (США) рекомендуют почаще спать ночью голышом.

Материалы соответствующего научного исследования были опубликованы на страницах специализированных западных СМИ.

"Сон без пижамы оказывает положительное влияние на обменные процессы в организме. Связано это с тем, что организму нужно согреть тело во время сна, и по этой причине происходит расход большего количества энергии. Наличие более активных обменных процессов приводит к замещению белого жира на бурый. Такой процесс и приводит к похудению", – заявили ученые.

Такие выводы подтверждают результаты исследования, которое было проведено с участием многочисленных групп добровольцев. Одна группа волонтеров спала голышом, а другая – в привычной одежде для сна. На протяжении нескольких суток ученые проводили наблюдение с помощью специальных мониторов за изменениями, которые происходили в организмах участников. Исследование продемонстрировало ‒ обменные процессы ускорялись на 10% у добровольцев, которые спали голыми. Это и приводило к снижению веса.

Напомним, ранее группа экспертов из Великобритании закончила исследование и установила - сон в голом виде в первую очередь улучшает состояние кожи.

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