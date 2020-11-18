Покраска волос при беременности: как минимизировать риски

Когда вы беременны, вы хотите свести к минимуму воздействие токсичных ингредиентов. / novostiua.net

Беременность приносит много опасений. У многих будущих мам может возникнуть вопрос, безопасно ли красить волосы.

Хотя исследования неоднозначны, эксперты предварительно соглашаются с тем, что красить волосы во время беременности, особенно после первого триместра, безопасно. Однако есть некоторые предостережения и много неизвестного.

Вот что вам нужно знать о окрашивании волос во время беременности и о мерах предосторожности, которые необходимо предпринять, чтобы сохранить здоровье себя и вашего ребенка.

Безопасна ли покраска для волос при беременности?

Краски для волос часто содержат много химических веществ, в том числе аммиак, парабены, фталаты и перекись водорода, говорит Кимберли Лангдон, доктор медицины, акушер-гинеколог в Medzino, онлайн-сервисе, соединяющем пациентов с врачами и аптеками. Когда вы беременны, вы хотите свести к минимуму воздействие токсичных ингредиентов.

Однако, когда дело доходит до покраски волос, только небольшое количество химических веществ всасывается через кожу головы. Это означает, что риск попадания этих химических веществ в ваш кровоток и вашего ребенка минимален. По этой причине Американский колледж акушеров и гинекологов утверждает, что окрашивание волос во время беременности не токсично.

Тем не менее, стоит упомянуть некоторые ограниченные исследования, которые выявили определенный риск при использовании красок для волос во время беременности:

Исследование 2005 года показало умеренно повышенный риск нейробластомы (типа опухоли нервной ткани) у детей 538 матерей, которые использовали какие-либо краски для волос во время беременности, по сравнению с 504 матерями, которые этого не сделали. Временная краска для волос имела более высокий риск развития нейробластомы, чем перманентная краска для волос. Исследование 2014 года показало аналогичные результаты, но исследователи из обоих исследований считают, что необходимо больше исследований.

Также неоднозначны результаты в отношении окрашивания волос и развития опухолей половых клеток яичек у сыновей матерей, которые красили волосы во время беременности. Хотя исследование 2018 года не нашло связи, более недавнее исследование 2020 года показало, что опухоли семенных клеток яичек чаще встречаются среди детей, матери которых подвергались воздействию синтетических химикатов в продуктах, приготовленных на гриле, и краске для волос во время беременности.

Как безопасно окрасить волосы во время беременности?

Прежде чем красить волосы во время беременности, вы всегда должны проконсультироваться со своим акушером-гинекологом. После того, как вы и ваш акушер-гинеколог обсудите это, вот несколько способов сделать окрашивание волос максимально безопасным:

"Подождите, пока не закончится первый триместр", - говорит Лорен Демосфен, доктор медицины, старший медицинский директор Babyscripts. Это время, когда ваш будущий ребенок быстро развивается, так что это идеальное время, чтобы проявить осторожность. После первого триместра риск причинения вреда вашему ребенку намного меньше.

Не наносите краску для волос, если у вас есть порезы на коже головы. Эти порезы могут увеличить вероятность попадания химических веществ в вашу кожу и кровоток.

Используйте красители на растительной основе, такие как хна или другие натуральные красители. Лэнгдон говорит, что это может снизить риск, связанный с химическими веществами. Спросите своего парикмахера, какая краска для волос используется в салоне. Или, если вы делаете это дома своими руками, прочтите список ингредиентов, прежде чем выбирать набор.

Используйте процедуры окрашивания волос, такие как мелирование, чтобы они не касались корней. Эти методы помогают избежать прямого контакта химических веществ с кожей головы, - говорит Лэнгдон.

Практикуйте здравый смысл в окрашивании волос в домашних условиях. Наденьте перчатки, оставьте краситель на время, рекомендованное инструкцией, а затем тщательно промойте кожу головы. Эти методы разумны при окрашивании волос, даже если вы не беременны.

Помните о риске COVID-19, если вы идете в салон. Вам не нужно беспокоиться о окрашивании волос и о коронавирусе. Чтобы свести к минимуму риск, идите в то время, когда салон менее загружен, - говорит Линн Л. Симпсон, доктор медицины, акушер-гинеколог и профессор женского здоровья Хиллари Родэм Клинтон в Медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета.

Убедитесь, что и вы, и ваш парикмахер носите маски и тщательно следите за гигиеной рук.

Красьте волосы в хорошо проветриваемом помещении. Лучшая вентиляция может снизить ваши шансы вдыхать химические вещества, которые могут быть вредными для вас и вашего развивающегося ребенка. Лучшая вентиляция также снижает риск заражения COVID-19. Дома это означает использование открытого пространства, где у вас есть вентилятор или открытые окна.

Избегайте скопления людей в салоне, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

Краска для волос при кормлении грудью

По словам Лэнгдона, очень мало исследований, посвященных использованию краски для волос во время кормления грудью. Эксперты в области здравоохранения обычно считают, что окрашивать волосы во время кормления грудью - это нормально, потому что количество химических веществ, которые могут попасть в грудное молоко, скорее всего, незначительно.