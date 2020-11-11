Полакомиться медовой пещерой: топ-3 приема для хорошего куннилингуса

Топ-3 приема для хорошего куннилингуса / УНИАН

Оральный секс, который мужчина устраивает для своей женщины (а проще говоря ‒ куннилингус), постепенно становится все популярнее и популярнее.

Портал Sexbox опросил эксперты и те составили-прокомментировали топ-3 самых лучших способов куннилингуса.

Способ №1. "Язык-желе".

Для начала сделайте язык расслабленным и мягким, очень влажным. Выложите его "лопаткой". Очень медленно лижите половые губы и не трогайте клитор. Затем пройдитесь по паховой области, оближите зону ануса и везде обильно увлажняйте слюной. Затем снова вернитесь и ласкайте половые губы. Сделайте самую продолжительную паузу (пять секунд) и накидывайтесь на даму как голодное агрессивное животное.

Способ №2. "Бабочка крылышками бяк-бяк-бяк".

Такое действие требует особого навыка. Мужчине нужно представить, что твой язык – крылышко бабочки. Нужно порхать им по малым половым губам и щекотать клитор поочередно с двух сторон.

Способ №3. "Быстрая пчелка".

Здесь опять язык должен быть свернут в трубочку, а щекотание стать гораздо более интенсивным. Данная техника нужна, либо когда женщина готова к оргазму, либо когда мужчина завершает легкую технику и переходит к более интенсивным ласкам.

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