Полеты в кровати наяву: ученые описали идеальный секс

Исследователи закончили долгий проект, в ходе которого они изучали особенности половых актов.
Группа американских и европейских ученых установила секрет качественного полового акта.
Об этом сообщается на официальном интернет-портале Университета штата Индиана.
Свое открытие исследователи сделали совместно с коллегами из Центра содействия сексуальному здоровью. Выяснилось ‒ качество секса впрямую не зависит от техники партнеров и приспособлений для интимных игр.
Американские ученые полагают, что для получения наслаждения от секса необходимы романтика и разные чувственные действия. Речь идет о приятных фразах, объятиях, многочисленных поцелуях. Такие вещи помогают партнерам лучше узнать друг друга на физическом уровне. Соответственно, хороший секс обеспечен.
Известный ученый, руководитель исследования и доктор медицины Дебби Хербеник добавил, что для большинства респондентов-волонтеров обоих полов самой приятной частью секса оказались романтические действия до и после физической близости.
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