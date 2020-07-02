Сладкая дыня: в чем польза и вред для организма

Выяснилось, кому полезно есть дыни, а кому лучше от них воздержаться / оchem-polezno.com

Один из самых сладких летних плодов, который с легкостью утоляет жажду в жару - это дыня. Также она способна предотвращать возникновение атеросклероза и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщает apteka.ua.

В частности, дыня содержит большое количество антиоксидантов, среди которых такие, как холин, зеаксантин и бета-каротин. Эти соединения, в свою очередь, снижают риск развития целого ряда заболеваний.

Антиоксидант зеаксантин в составе дыни улучшает фильтрацию вредных солнечных лучей. Таким образом, он играет защитную роль в отношении глаз и уменьшает ущерб от макулярной дегенерации (Maneli Mozaffarieh, 2003). Также существует мнение, что употребление дыни (3 или более порций в день) способствует снижению риска прогрессирования возрастной макулярной дегенерации.

Всего 1 порция дыни способна обеспечить почти на 100% суточную потребность в витамине А, на 95% — в витамине С, на 1% — в кальции, на 2% — в железе и на 5% — в витамине К. В дыне также содержится витамин В3 (ниацин), В6 (пиридоксин), В9 (фолиевая кислота) и другие полезные для организма соединения.

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В то же время, дыня может быть вредна в сочетании с молочными продуктами и алкогольными напитками.

С осторожностью к дыне нужно относиться:

кормящим матерям, так как она может вызвать проблемы с пищеварением у ребенка.

фрукт не рекомендуют лицам с сахарным диабетом, а также с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Как ранее писал Главред, диетолог Альбина Комиссарова утверждает, что, согласно исследованиям, все продукты прекрасно усваиваются в любом сочетании.

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