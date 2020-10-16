УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

"Полноценный анальный оргазм": врач назвала "правильные" позы

16 октября 2020, 21:37

Используя правильные позиции и несколько полезных указателей, вы могли бы испытать оргазм.

Секс
Используя правильные позиции и несколько полезных указателей, вы могли бы испытать оргазм. / Ivona. Bigmir

Оказывается, женщины могут получать удовольствие от анального секса также, как и мужчины. "Я встречала множество женщин, которые любят анальные игры", - говорит Джиджи Энгл, секс-тренер и сексолог. Анальный секс обеспечивает другой вид полноты и может быть действительно, по-настоящему интимным (особенно, если он первый для вас обоих). Еще одно важное преимущество?

Некоторые женщины даже испытывают полноценный анальный оргазм. Используя правильные позиции и несколько полезных указателей, вы могли бы стать одной из них.

Но если это ваш первый раз, вам следует помнить о нескольких вещах. "Не торопитесь, - говорит Джоанна Энкарнасьон, тренер по сексу и отношениям. Сначала поиграйте пальцами, двигаясь вверх от маленького к большему. Начните с края анального отверстия, прежде чем полностью погрузить в него пенис, страпон или фаллоимитатор. Помните: лубрикант - ваш лучший друг, и никогда не переключайтесь с попы на вагину.

Читайте такжеСекс-терапевты раскрыли преимущества тантрического секса

Есть несколько поз для анального секса, которые можно попробовать, когда будете готовы, сообщает Women`s Health.

Танец на коленях

Эта поза идеально подходит для людей, которые относительно плохо знакомы с анальным сексом, потому что ее легко осуществить. "Сначала используйте рки, чтобы расслабиться и увидеть, как эта позиция работает для вас, прежде чем проникнет пенис", - говорит Энкарнасьон. Как только вы решите, что это уместно, вы можете контролировать, насколько глубоко вы сядете на своего партнера, а это означает, что вы можете идти настолько глубоко или неглубоко, насколько захотите.

Пусть ваш партнер сядет на край кровати или стула. Повернувшись к ним спиной, скользите по нему.

1602873289-9907.png
Танец на коленях/EMILY SCHIFF-SLATER

Лежащая собачка

Лежащая собачка идеально подходит для неглубокого проникновения - вам обязательно стоит попробовать, если вы еще этого не сделали. Большинство нервов в анусе находятся в первых двух см от отверстия, так что это отличный способ получить такую ​​стимуляцию, даже если вы новичок в анальном сексе. Совет профессионала: поиграйте с поддразниванием в этой позе. "Это отлично подходит для новичков, потому что вам не нужно брать на себя все (буквально!)", - говорит Энкарнасьон. Но вы по-прежнему получаете стимуляцию. Если вы хотите большего, добавьте вибратор и используйте его на клиторе, лежа, - предлагает она.

Лягте на живот, пусть ваш партнер лежит прямо на вас, входя сзади. Попросите его балансировать на локтях для оптимального комфорта.

1602873338-7806.jpg
Лежащая собачка/EMILY SCHIFF-SLATER

Бэкдор миссионер

Позы для анального секса часто подразумевают встречу лицом друг к другу, но это позволяет вам и вашему партнеру смотреть в глаза во время секса. Это добавляет интимности. Вы также можете поднять настроение и успокоить нервы с помощью небольшого ощущения сосков от вашего партнера. "Это добавит новые сенсорные ощущения и снимет некоторую нагрузку на ваш разум в связи с происходящей анальной игрой", - говорит Энкарнасьон.

Пусть ваш партнер войдет в вас с миссионерской позиции. Держите колени прижатыми к его боку, чтобы контролировать, насколько глубоко они заходят, и положите руки ему на грудь для дополнительного сопротивления. Вы также можете подложить подушку под бедра, чтобы таз находился в идеальном месте для проникновения.

1602873363-1747.jpg
Миссионер/EMILY SCHIFF-SLATER

Но самое главное, не забывайте проверять себя и свое тело во время проникновения. "Нет ничего постыдного в том, чтобы отказаться и выйти из ситуации, пока вы не почувствуете себя немного более комфортно", - говорит Энкарнасьон.

секс поза
Сейчас вы просматриваете новость «"Полноценный анальный оргазм": врач назвала "правильные" позы». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:39
Инфекционист сказал, сколько суток человек болеет коронавирусом
21:37
"Полноценный анальный оргазм": врач назвала "правильные" позы Видео
21:35
Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения Видео
21:29
Власти Луганской области бьют тревогу из-за Covid-19 и привлекут пенсионеров Видео
21:20
Грибок: факторы риска и причины возникновения Видео
Реклама
21:08
НВО заказал сериал "Фонарь" создателю "Авраам Линкольн, охотник на вампиров"
21:04
В МОЗ похвастались новым ПЦР-тестом для определения нескольких болезней
21:03
Эрдоган рассказал о планах Турции по Крыму Видео
20:48
В ВОЗ назвали эффективное лекарство от коронавируса
20:44
Имбирь: ученые напомнили о преимуществах растения Видео
20:37
В Кабмине озвучили потери от войны на Донбассе
20:24
Турция поможет Украине вернуть Крым: Зеленский сделал заявление Видео
20:23
Алина Гросу рассказала о новом романе и расказала о работе мужа Видео
20:21
Названы 2 безболезненных симптома, возникающих за неделю до инфаркта Видео
20:02
Выяснилось, кому стоит делать прививку от коронавируса первым
19:54
В Украине отменили обязательное ВНО по украинскому языку и литературе
19:45
В Баку сделали заявление в адрес США из-за критики Турции по Нагорному Карабаху Видео
19:40
Супер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона
19:39
В Украине обновили правила дистанционного обучения - что нового Видео
19:38
В белорусском МВД рассказали, как намерены стрелять в протестующих
Реклама
19:25
Assassin's Creed Valhalla ушла на золото. Впечатления журналистов Видео
19:20
В Киеве начался отопительный сезон: сколько домов получили тепло Видео
19:03
Известный украинский фитнес-блогер умер от осложнений Covid-19
18:57
Убийство Гандзюк: суд признал Павловского виновным и избрал наказание Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября Видео
18:54
В СНБО спрогнозировали, от скольких видов гриппа будут отбиваться украинцы
18:52
Алиев отчитался о взятии Баку новых территорий в Нагорном Карабахе Видео
18:48
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
18:11
Языковой омбудсмен требует фильмы на украинском языке
18:09
В МОЗ рассказали, в чей карман залезут ради покупки вакцины от COVID-19 Видео
18:07
Алиев призвал определить новую роль Турции в Нагорном Карабахе Видео
18:00
Женщина жестоко убила маленькую дочь молотком - подробности инцидента
17:50
"В больнице мест нет": в Харьковской области люди с пневмонией лежат в коридорах Видео
17:28
Крупная компания начинает блокировку Smart TV на пиратских телевизорах в Украине
17:28
"Все идет по плану": создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 успокоили фанатов Видео
17:25
Алиев оценил вероятность полномасштабной войны Азербайджана с Арменией Видео
17:15
Ани Лорак представила новую песню Страдаем и любим Видео
17:01
"Сократить население Украины до 300 депутатов": Галкин спародировал опрос Зеленского Видео
16:51
Темные начала 2020 - мистика и жаркие джунгли в новом трейлере Видео
16:40
Мокрый снег и шквалы: спасатели предупредили украинцев об опасности Видео
Реклама
16:26
В Интернет утекла возможная карта игры Grand Theft Auto 6
16:25
Может сказаться на здоровье: врач рассказал о важности личной гигиены Видео
16:25
Зеленский оценил будущую роль Турции в возвращении Украине Крыма Видео
16:18
Лечение коронавируса дома: врач сообщил, что нельзя принимать Видео
16:10
Новолуние в октябре 2020: что ни в коем случае нельзя делать Видео
15:52
Зеленский назвал главное условие завершения войны на Донбассе
15:28
Асмус окрестила своих хейтеров сумасшедшими за новый скандал
15:27
"В цирке больше не смеюсь": в Сети отреагировали на резонансный опрос Зеленского Видео
15:03
"В Украину ворвется Foelke": синоптик предупредила о непогоде Видео
15:00
Путин поручил Лаврову оформить ядерную сделку с США Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять