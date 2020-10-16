"Полноценный анальный оргазм": врач назвала "правильные" позы

Используя правильные позиции и несколько полезных указателей, вы могли бы испытать оргазм. / Ivona. Bigmir

Оказывается, женщины могут получать удовольствие от анального секса также, как и мужчины. "Я встречала множество женщин, которые любят анальные игры", - говорит Джиджи Энгл, секс-тренер и сексолог. Анальный секс обеспечивает другой вид полноты и может быть действительно, по-настоящему интимным (особенно, если он первый для вас обоих). Еще одно важное преимущество?

Некоторые женщины даже испытывают полноценный анальный оргазм. Используя правильные позиции и несколько полезных указателей, вы могли бы стать одной из них.

Но если это ваш первый раз, вам следует помнить о нескольких вещах. "Не торопитесь, - говорит Джоанна Энкарнасьон, тренер по сексу и отношениям. Сначала поиграйте пальцами, двигаясь вверх от маленького к большему. Начните с края анального отверстия, прежде чем полностью погрузить в него пенис, страпон или фаллоимитатор. Помните: лубрикант - ваш лучший друг, и никогда не переключайтесь с попы на вагину.

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Есть несколько поз для анального секса, которые можно попробовать, когда будете готовы, сообщает Women`s Health.

Танец на коленях

Эта поза идеально подходит для людей, которые относительно плохо знакомы с анальным сексом, потому что ее легко осуществить. "Сначала используйте рки, чтобы расслабиться и увидеть, как эта позиция работает для вас, прежде чем проникнет пенис", - говорит Энкарнасьон. Как только вы решите, что это уместно, вы можете контролировать, насколько глубоко вы сядете на своего партнера, а это означает, что вы можете идти настолько глубоко или неглубоко, насколько захотите.

Пусть ваш партнер сядет на край кровати или стула. Повернувшись к ним спиной, скользите по нему.

Танец на коленях/EMILY SCHIFF-SLATER

Лежащая собачка

Лежащая собачка идеально подходит для неглубокого проникновения - вам обязательно стоит попробовать, если вы еще этого не сделали. Большинство нервов в анусе находятся в первых двух см от отверстия, так что это отличный способ получить такую ​​стимуляцию, даже если вы новичок в анальном сексе. Совет профессионала: поиграйте с поддразниванием в этой позе. "Это отлично подходит для новичков, потому что вам не нужно брать на себя все (буквально!)", - говорит Энкарнасьон. Но вы по-прежнему получаете стимуляцию. Если вы хотите большего, добавьте вибратор и используйте его на клиторе, лежа, - предлагает она.

Лягте на живот, пусть ваш партнер лежит прямо на вас, входя сзади. Попросите его балансировать на локтях для оптимального комфорта.

Лежащая собачка/EMILY SCHIFF-SLATER

Бэкдор миссионер

Позы для анального секса часто подразумевают встречу лицом друг к другу, но это позволяет вам и вашему партнеру смотреть в глаза во время секса. Это добавляет интимности. Вы также можете поднять настроение и успокоить нервы с помощью небольшого ощущения сосков от вашего партнера. "Это добавит новые сенсорные ощущения и снимет некоторую нагрузку на ваш разум в связи с происходящей анальной игрой", - говорит Энкарнасьон.

Пусть ваш партнер войдет в вас с миссионерской позиции. Держите колени прижатыми к его боку, чтобы контролировать, насколько глубоко они заходят, и положите руки ему на грудь для дополнительного сопротивления. Вы также можете подложить подушку под бедра, чтобы таз находился в идеальном месте для проникновения.

Миссионер/EMILY SCHIFF-SLATER

Но самое главное, не забывайте проверять себя и свое тело во время проникновения. "Нет ничего постыдного в том, чтобы отказаться и выйти из ситуации, пока вы не почувствуете себя немного более комфортно", - говорит Энкарнасьон.