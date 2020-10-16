"Полноценный анальный оргазм": врач назвала "правильные" позы

Используя правильные позиции и несколько полезных указателей, вы могли бы испытать оргазм.
Оказывается, женщины могут получать удовольствие от анального секса также, как и мужчины. "Я встречала множество женщин, которые любят анальные игры", - говорит Джиджи Энгл, секс-тренер и сексолог. Анальный секс обеспечивает другой вид полноты и может быть действительно, по-настоящему интимным (особенно, если он первый для вас обоих). Еще одно важное преимущество?
Некоторые женщины даже испытывают полноценный анальный оргазм. Используя правильные позиции и несколько полезных указателей, вы могли бы стать одной из них.
Но если это ваш первый раз, вам следует помнить о нескольких вещах. "Не торопитесь, - говорит Джоанна Энкарнасьон, тренер по сексу и отношениям. Сначала поиграйте пальцами, двигаясь вверх от маленького к большему. Начните с края анального отверстия, прежде чем полностью погрузить в него пенис, страпон или фаллоимитатор. Помните: лубрикант - ваш лучший друг, и никогда не переключайтесь с попы на вагину.
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Есть несколько поз для анального секса, которые можно попробовать, когда будете готовы, сообщает Women`s Health.
Танец на коленях
Эта поза идеально подходит для людей, которые относительно плохо знакомы с анальным сексом, потому что ее легко осуществить. "Сначала используйте рки, чтобы расслабиться и увидеть, как эта позиция работает для вас, прежде чем проникнет пенис", - говорит Энкарнасьон. Как только вы решите, что это уместно, вы можете контролировать, насколько глубоко вы сядете на своего партнера, а это означает, что вы можете идти настолько глубоко или неглубоко, насколько захотите.
Пусть ваш партнер сядет на край кровати или стула. Повернувшись к ним спиной, скользите по нему.
Лежащая собачка
Лежащая собачка идеально подходит для неглубокого проникновения - вам обязательно стоит попробовать, если вы еще этого не сделали. Большинство нервов в анусе находятся в первых двух см от отверстия, так что это отличный способ получить такую стимуляцию, даже если вы новичок в анальном сексе. Совет профессионала: поиграйте с поддразниванием в этой позе. "Это отлично подходит для новичков, потому что вам не нужно брать на себя все (буквально!)", - говорит Энкарнасьон. Но вы по-прежнему получаете стимуляцию. Если вы хотите большего, добавьте вибратор и используйте его на клиторе, лежа, - предлагает она.
Лягте на живот, пусть ваш партнер лежит прямо на вас, входя сзади. Попросите его балансировать на локтях для оптимального комфорта.
Бэкдор миссионер
Позы для анального секса часто подразумевают встречу лицом друг к другу, но это позволяет вам и вашему партнеру смотреть в глаза во время секса. Это добавляет интимности. Вы также можете поднять настроение и успокоить нервы с помощью небольшого ощущения сосков от вашего партнера. "Это добавит новые сенсорные ощущения и снимет некоторую нагрузку на ваш разум в связи с происходящей анальной игрой", - говорит Энкарнасьон.
Пусть ваш партнер войдет в вас с миссионерской позиции. Держите колени прижатыми к его боку, чтобы контролировать, насколько глубоко они заходят, и положите руки ему на грудь для дополнительного сопротивления. Вы также можете подложить подушку под бедра, чтобы таз находился в идеальном месте для проникновения.
Но самое главное, не забывайте проверять себя и свое тело во время проникновения. "Нет ничего постыдного в том, чтобы отказаться и выйти из ситуации, пока вы не почувствуете себя немного более комфортно", - говорит Энкарнасьон.