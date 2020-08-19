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Получали диагноз "рак": ученые указали на препарат, связанный с заболеванием

19 августа 2020, 08:56

Врачи часто прописывают препарат ежедневно людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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Врачи часто прописывают препарат ежедневно людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний/Pixabay

Авторы недавнего исследования обнаружили, что здоровые пожилые люди, которые ежедневно принимали низкие дозы аспирина, имели более высокий риск получения диагноза позднего рака и смерти от рака, чем те, кто принимал плацебо.

По информации Medical News, полученные данные повышают вероятность того, что ежедневный прием аспирина может усугубить рак, если он разовьется в этой возрастной группе.

В последние годы возлагались большие надежды на то, что ежедневный прием низкой дозы аспирина может помочь защитить пожилых людей от деменции, когнитивного спада и рака. Врачи часто прописывают аспирин ежедневно людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, некоторые клинические испытания с участием в основном взрослых людей среднего возраста показали, что аспирин может снизить риск развития рака, особенно колоректального рака.

Однако до недавнего времени не было доказательств использования препарата в качестве профилактического средства у здоровых пожилых людей.

Исследование, первоначально опубликованное в марте 2020 года, показало, что ежедневный прием низкой дозы аспирина не защищает пожилых людей от снижения когнитивных функций и деменции.

Последнее исследование, в котором изучалась та же группа людей, сообщает, что ежедневный прием аспирина увеличивает риск получения диагноза позднего рака и рака, который распространился или дал метастазы.

Результаты обнаружили связь между ежедневным приемом аспирина и повышением смертности от рака в течение периода наблюдения. Ученые опубликовали свои выводы в журнале Национального института рака.

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, Берманского центра в Миннеаполисе, Миннесота, и Университета Монаша в Мельбурне, Австралия, провели недавнее исследование. Они проанализировали результаты исследования "Аспирин для уменьшения числа случаев у пожилых людей" (ASPREE), в котором участвовали 19 114 человек, проживающих в Австралии и США. В начале исследования ни у одного из участников не было сердечно-сосудистых заболеваний, деменции или инвалидности.

Большинство участников были старше 70 лет, за исключением афроамериканцев и латиноамериканцев в США, которым было более 65 лет.

Исследователи случайным образом распределили участников, чтобы они принимали либо 100 миллиграммов аспирина в день, либо плацебо.

Более ранний анализ результатов в двух группах после среднего периода наблюдения в 4,7 года выявил более высокое число смертей от всех причин в группе аспирина. Большинство дополнительных смертей было вызвано раком.

В последнем исследовании более подробно изучалось влияние аспирина на диагнозы рака и смертность от рака.

В целом, у 981 участника, принимавшего аспирин, и 952 участника, принимавших плацебо, развился рак. Это различие между двумя группами не было статистически значимым.

Однако ежедневный прием аспирина ассоциировался с повышенным на 19% риском метастатического рака и на 22% более высоким риском получения диагноза запущенного рака по сравнению с плацебо.

Результаты также показали, что люди в группе аспирина имели более высокий риск смерти во время последующего наблюдения из-за запущенного рака.

"Смертность была особенно высока среди тех, кто принимал аспирин, у которых был диагностирован поздний рак, что позволяет предположить возможное неблагоприятное влияние аспирина на рост раковых образований, когда они уже развились у пожилых людей", - говорит старший автор доктор Эндрю Т. Чан из Массачусетса.

"Хотя эти результаты предполагают, что мы должны с осторожностью начинать терапию аспирином у здоровых пожилых людей, это не означает, что люди, которые уже принимают аспирин - особенно если они начали принимать его в более молодом возрасте - должны прекратить прием аспирина", - заявил Эндрю Т. Чан.

В своей статье исследователи также отмечают, что повышенный риск смертности от рака, связанный с приемом аспирина, в их исследовании приравнивается к дополнительным 1,5 смертельным случаям на 1000 человеко-лет. Это относительно мало по сравнению с риском смерти от других причин.

здоровье Рак
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