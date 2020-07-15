Полынь: польза и побочные действия для здоровья

Все части растения использовались в традиционной медицинской практике сотни лет. / Pixabay

Полынь (Artemisia absinthium) - это трава, которая ценится за свой характерный аромат, травяной вкус и предполагаемую пользу для здоровья. Растение происходит из Европы, но также легко растет в различных климатических условиях, в том числе в некоторых частях Азии, Африки, Южной Америки и Соединенных Штатов.

У травы есть бархатистые белые или зеленовато-серебряные основы, желто-зеленые листья и луковичные цветы. Все части растения использовались в традиционной медицинской практике сотни лет, как и листья и сок алоэ.

Она получил известность благодаря ее употреблению в абсенте, французском ликере, который был фаворитом многих художников 19-го века, в том числе голландского художника Винсента Ван Гога, - и якобы вызывал многочисленные негативные последствия. Долго считавшаяся галлюциногеном и потенциальным ядом, полынь была запрещена в Соединенных Штатах на протяжении почти столетия, с 1912 по 2007 год.

Полынь

Полынь обычно употребляется как экстракт или чай. Масло производится из стеблей и листьев растения, тогда как экстракт или настойка могут использовать все растение. Эти составы не содержат калорий, витаминов или минералов, но содержат многочисленные растительные соединения, наиболее известным из которых является туйон. Это соединение встречается в двух формах - альфа- и бета-туйон, которые различаются на молекулярном уровне. Хотя эти различия невелики, они имеют смысл, поскольку альфа-туйон считается более токсичным.

Считается, что туйон возбуждает мозг, блокируя гамма-аминомасляную кислоту (GABA), нейротрансмиттер, который оказывает успокаивающее воздействие на центральную нервную систему. Хотя это соединение может иметь несколько преимуществ, употребление избыточного количества туйона является токсичным и связано с судорогами и даже смертью.

В дополнение к ее использованию в абсенте и других ликерах, полынь имеет много применений в незападных лекарственных практиках, включая традиционную китайскую медицину.

Несмотря на репутацию абсента, вызывающего галлюцинации, бессонницу и судороги, полынь не считается галлюциногеном.

Хотя высокое содержание алкоголя и туйона в напитке может играть незначительную роль в этих эффектах, это не было подтверждено официальными исследованиями. Таким образом, его исторические ассоциации с этими психическими и физическими условиями не совсем понятны.

Может облегчить боль

Полынь долгое время использовали из-за ее обезболивающих и противовоспалительных свойств. Например, эта трава может помочь облегчить остеоартрит, болезненное состояние, возникающее в результате воспаления суставов.

Следует отметить, что само растение никогда не следует наносить непосредственно на кожу, так как его соединения слишком концентрированы и могут привести к болезненным ожогам.

Может бороться с паразитарными инфекциями

Полынь использовалась для лечения кишечных червей еще в Древнем Египте. Это свойство борьбы с паразитами относится к туйону. Тем не менее, доказательства этого конкретного приложения в значительной степени анекдотичны.

Обладает антиоксидантными свойствами

Помимо туйона, еще одним известным соединением полыни является хамазулен. Он действует как антиоксидант и наиболее концентрирован в эфирных маслах стадии предварительного цветения растения. Антиоксиданты, такие как хамазулен, могут бороться с окислительным стрессом в организме, который связан с раком, болезнями сердца, болезнью Альцгеймера и другими недугами.

Может бороться с воспалением

Артемизинин, другое растительное соединение, найденное в полыни, может помочь бороться с воспалением в организме. Длительное воспаление связано с несколькими хроническими заболеваниями.

Исследования показывают, что полынь может помочь облегчить болезнь Крона, которая характеризуется воспалением слизистой оболочки пищеварительного тракта.

Вы не должны регулярно принимать полынь в течение более 4 недель / Pixabay

Уязвимые группы населения и люди с определенными условиями должны избегать полыни. Эти условия включают в себя:

Беременность. Вы не должны принимать полынь, если вы беременны, так как это может привести к выкидышу.

Грудное вскармливание и раннее детство. Женщины, которые кормят грудью и дети, должны избегать этой травы из-за отсутствия информации о безопасности.

Эпилепсия. Туйон стимулирует мозг и, как известно, вызывает судороги. Полынь может также снизить эффективность обычных противосудорожных препаратов, таких как габапентин и примидон.

Сердечное заболевание. Принимая эту траву вместе с лекарством от болезней сердца, варфарин может вызвать кишечные кровотечения.

Проблемы с почками. Полынь токсична для почек и может увеличить риск почечной недостаточности.

Определенные аллергии. Если у вас аллергия на сложноцветные, такие как амброзия и бархатцы, вы можете также реагировать на полынь, которая находится в той же ботанической семье.

Высокие дозы полыни могут привести к расстройству пищеварения, почечной недостаточности, тошноте, рвоте и судорогам.

Кроме того, она может вызвать ожоги, если наносить его непосредственно на кожу. Если вы используете ее местно, обязательно используйте ее только как мазь или лосьон.

Наконец, вы не должны регулярно принимать полынь в течение более 4 недель. Эта продолжительность считается долгосрочной, а долгосрочная безопасность и побочные эффекты травы неизвестны.