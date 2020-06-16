Уникальный зеленый чай: кому полезен и как правильно заваривать

Польза и вред зеленого чая / Фото pixabay.com

По информации диетологов, зеленый чай укрепляет наше здоровье и относится к тем продуктам, которые продлевают жизнь.

Витамины и минеральные и биооктивные вещества находящиеся в листе чайного куста, положительно влияют на все органы и системы нашего с вами организма.

Чем полезен зеленый чай:

способствует укреплению иммунной системы, может улучшить работу сердца, благоприятно влияет на нервную систему. Полезен чай при депрессии и снижении веса.

Большая польза этого напитка при выведении и абсорбции из организма радиационных элементов. Если зелёный чай употреблять регулярно - улучшится настроение, повысится творческая активность, ускорится процесс мышления. Но этими свойствами чай будет обладать если он хорошего качества и правильно заварен.

Как правильно заваривать зеленый чай

Первое, на что надо обратить внимание, это температура воды. Нельзя заваривать чай крутым кипятком, необходимо подождать пока вода чуть-чуть остынет. Температура кипячёной воды должна быть приблизительно 80 градусов.

Сколько минут заваривать чай

На упаковках чая указывается время около трёх или четырёх минут. Но любители зелёного чая, как правило, заваривают не более 10 секунд. Если заваренный чай разбавить водой, все его свойства, приносящие пользу, свидеться ближе к нулю.

Какие противопоказания у зеленого чая

Нельзя пить этот чай при обострении хронических заболеваний язвы желудка, почек, глаукоме, гипертонии.

При всех болезнях, которые сопровождаются высокой температурой зелёный чай нежелателен. А при простудных заболеваниях можно пить чай, но слабо заваренный.

Зелёный чай, если он не крепкий, можно давать детям.

Напомним, ранее врач-диетолог Алена Юдина назвала безопасную норма кофе в день. Она составляет 300 миллилитров кофе (приблизительно две порции эспрессо).

Также Главред писал о том, что кофе регулярно выступает в качестве жиросжигателя и помогает людям эффективнее худеть. Соответствующие выводы были сделаны работниками из Медицинской школы при Ноттингемском университете в Великобритании.