Понос: врачи назвали продукты, которые можно и нельзя во время диареи

Есть много продуктов, которые помогут вам остановить диарею. / Pixabay

При диарее жидкий или водянистый стул выделяется более трех раз в день. Это обычная проблема, которая в большинстве случаев не указывает на какие-либо основные заболевания. Однако это может быть неудобно.

Есть много продуктов, которые помогут вам остановить диарею. Но с другой стороны, употребление некоторых продуктов может ухудшить симптомы диареи. Вот список продуктов, которые нужно есть и продуктов, которых следует избегать при диарее, и их принципы действия.

Продукты, помогающие при диарее

Мягкие продукты, которые легко перевариваются, лучше всего есть при диарее. Они могут включать:

BRAT - это аббревиатура от бананов, риса, яблочного пюре и тостов, "но может также включать похожие продукты, такие как овсянка, суп или бульон", - говорит Амир Масуд, сертифицированный гастроэнтеролог Йельской медицины.

Диета BRAT отлично подходит при диарее, потому что она состоит из продуктов с низким содержанием клетчатки, которые легко перевариваются и могут уменьшить количество непереваренной пищи, проходящей через ваш пищеварительный тракт. Это помогает организму вырабатывать меньше стула.

Бананы: бананы полны калия, что полезно, потому что вашему организму необходимо восполнить потерянные питательные вещества после приступа диареи.

Рис: простой белый рис легко переваривается и помогает связать стул, делая его более твердым по мере его прохождения.

Яблочное пюре: Яблочное пюре готовят из вареных, протертых яблок. Процесс приготовления яблочного пюре разрушает клеточную структуру яблок, что делает их легко усваиваемыми, но при этом очень питательными.

Тост: поджаренный белый хлеб - отличный вариант при диарее, потому что он легко усваивается. Возможно, вам стоит избегать цельнозернового хлеба, поскольку он содержит больше клетчатки, что затрудняет его переваривание.

Диета BRAT - полезный справочник по некоторым продуктам с низким содержанием клетчатки, но есть много других, которые могут помочь при диарее. Диета с низким содержанием клетчатки содержит менее 13 граммов клетчатки в день. Вот некоторые другие примеры продуктов, которые вы можете съесть:

Хлопья

Сухарики

Обычная паста

Прозрачный бульон

Прозрачный бульон - это легкоусвояемая жидкость, которая снабжает ваш организм сахаром, солью и другими ключевыми питательными веществами, которые могут потребоваться вашему организму, если вы не могли есть твердую пищу. Он также имеет высокое содержание воды, что помогает поддерживать водный баланс. Сохранение гидратации особенно важно, потому что диарея, продолжающаяся более суток, может привести к обезвоживанию.

"Прозрачный бульон или легкие супы с низким содержанием жиров и белков, и это облегчает их переваривание, что буквально дает вашей пищеварительной системе перерыв, необходимый во время болезни", - говорит Масуд.

Прозрачный бульон полностью жидкий и, в отличие от других супов, не содержит твердых ингредиентов, таких как мясо и овощи. Вы можете приготовить бульон самостоятельно или купить банку в местном супермаркете. Вы также можете комбинировать прозрачный бульон с другими продуктами с низким содержанием клетчатки, такими как белый хлеб, для получения более сытного обеда.

Когда у вас диарея, ваше тело теряет электролиты, которые являются необходимыми минералами, такими как натрий, кальций и калий.

Употребление напитков с электролитами может помочь вам восполнить эту потерю и предотвратить обезвоживание. Вот некоторые из них:

Кокосовая вода - отличный источник электролитов, так как содержит большое количество калия и натрия.

Растворы для пероральной регидратации (ПРС) - еще один отличный источник электролитов, который можно приготовить дома. Они состоят из комбинации солей, сахара и воды и являются одним из наиболее распространенных способов восполнить потерю жидкости в результате диареи.

Спортивные напитки содержат много электролитов, но их не рекомендуется пить при диарее, потому что они содержат много обработанных сахаров, которые могут ухудшить ваши симптомы.

Продукты, которых следует избегать при диарее

Определенные продукты могут усугубить симптомы диареи и еще больше вызвать раздражение кишечника. Они включают:

Молоко и молочные продукты

Молоко и молочные продукты, содержащие лактозу, труднее перевариваются при диарее, даже если у вас нет непереносимости лактозы. Это потому, что при диарее организм вырабатывает меньше лактазы, чем обычно. Лактаза - это фермент, необходимый вашему организму для правильного переваривания лактозы.

Когда лактоза не переваривается должным образом, это может усугубить диарею, а также вызвать вздутие живота и тошноту.

Острая еда

Острая пища может еще больше раздражать ваш и без того чувствительный кишечник и пищеварительный тракт, когда у вас диарея. Они также могут вызывать ощущение, известное как жгучий понос.

Это происходит потому, что капсаицин - активный ингредиент большинства острой пищи - быстро проходит через пищеварительный тракт, не расщепляясь должным образом, вызывая ощущение жжения при дефекации.

Обработанные пищевые продукты

Обработанные продукты часто содержат большое количество солей, жиров и сахаров. Примеры включают:

Пицца

Сладкие напитки, такие как газировка

Выпечка

Торты

"Продукты с высоким содержанием сахара или даже искусственные подсластители также могут усугубить диарею, "втягивая" воду и приводя к более обширной диарее", - говорит Масуд.

Сырые овощи

Сырые овощи полезны в обычный день, но при диарее они могут плохо перевариваться. Овощи, такие как брокколи, бобы и капуста, также могут вызвать газообразование.

"Не всех овощей следует избегать, но некоторые из них, такие как брокколи, цветная капуста и лук, могут привести к увеличению газообразования в кишечнике, что может усилить вздутие живота и спазмы при диарее", - говорит Масуд.