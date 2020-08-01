С порно или без порно: ученые рассказали, как влияет на мужчин видео с сексом

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Группа британских исследователей установила ‒ порно оказывает негативное влияние на мужское здоровье.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Исследователи провели опрос 3267 половозрелых мужчин из Дании и Бельгии. Выяснилось, что 35% из них гораздо сильнее возбуждаются, когда видят на экране, как другие люди занимаются сексом, чем когда занимаются сексом сами.

По мнению ученых, такая ситуация провоцирует эректильную дисфункцию. "Есть очень тесная связь между тем, сколько времени мужчина проводит за просмотром порно, и сложностями с эрекцией во время секса с партнером", — заявил один из руководителей проекта, профессор Гюнтер де Вин (Gunter de Win).

Ученый также обратил внимание журналистов на то, что лишь 65% опрошенных мужчин согласились с тем, что секс с партнером гораздо интереснее, чем просмотр порно. При этом 20% участников исследования признались, что им постепенно приходится смотреть все более и более жесткое порно ‒ чтобы возбудиться как следует.

"Мы уверены, что проблемы с эрекцией напрямую связаны с порно и основаны на недостатке возбуждения ", — подытожил де Вин.

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Напомним, ранее американо-филиппинская фигуристка (бронзовая призерша юниорского чемпионата США по фигурному катанию) Мелисса Буланхаги перешла из спорта в бизнес по производству порно.