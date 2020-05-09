Стало известно, полезно ли смотреть порно во время карантина

Маска, коронавирус, секс / Reuters

Украинский врач-психиатр Спартак Суббота рассказал, чем полезен просмотр порно во время пандемии китайского коронавируса.

В интервью для портала НВ он рассказал, что просмотр порнофильмов помогает снять нарастающее у людей на карантине напряжение.

"Порно может помочь не только на самоизоляции, а и в целом. Но во время пандемии особенно. По большей мере, использование такого ресурса (как порнография) для реализации своих сексуальных потребностей может снимать нарастающее у людей напряжение. Это как разрядка. Есть разные типы разрядки, и одна из них – сексуальная", – рассказал Суббота.

Психиатр также полагает, что просмотр порно – очень популярное и нормальное занятие на карантине. Однако оно ни в коем не может полностью заменить секс.

Напомним, ранее российская порнозвезда Любовь Бушуева (известная под псевдонимом Lola Taylor), заявила о том, что готова заняться сексом с любым, кто сможет придумать вакцину против коронавируса.