УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Стало известно, полезно ли смотреть порно во время карантина

9 мая 2020, 00:53

Врач-психиатр поведал о том, нормально ли регулярно смотреть порно в условиях коронавирусного карантина.

Маска, коронавирус, секс
Маска, коронавирус, секс / Reuters

Украинский врач-психиатр Спартак Суббота рассказал, чем полезен просмотр порно во время пандемии китайского коронавируса.

В интервью для портала НВ он рассказал, что просмотр порнофильмов  помогает снять нарастающее у людей на карантине напряжение.

"Порно может помочь не только на самоизоляции, а и в целом. Но во время пандемии особенно. По большей мере, использование такого ресурса (как порнография) для реализации своих сексуальных потребностей может снимать нарастающее у людей напряжение. Это как разрядка. Есть разные типы разрядки, и одна из них – сексуальная", – рассказал Суббота.

Психиатр также полагает, что просмотр порно – очень популярное и нормальное занятие на карантине. Однако оно ни в коем не может полностью заменить секс.

Напомним, ранее российская порнозвезда Любовь Бушуева (известная под псевдонимом Lola Taylor), заявила о том, что готова заняться сексом с любым, кто сможет придумать вакцину против коронавируса. 

секс карантин порно коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, полезно ли смотреть порно во время карантина». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:35
Кайя Гербер похвалилась сочными ягодицами на пикантном фото
00:53
Стало известно, полезно ли смотреть порно во время карантина
00:19
С Днем Победы 2020: какой сегодня праздник 9 мая и как поздравлять Видео
08 мая, пятница
23:57
В Африке придумали травяную "пилюлю" от коронавируса
23:40
В Минздраве назвали причину возможного продления карантина
23:21
В Раде хотят возродить георгиевскую ленту Видео
23:15
"Смешно слышать": Кличко осадил Арахамию в прямом эфире Видео
22:49
Лукашенко нашел новый метод борьбы с COVID-19 – божий Видео
22:37
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 8 мая
22:28
"Украины не будет": Саакашвили дал рецепт спасения страны Видео
22:06
Кулеба сделал громкое заявление о войне на Донбассе
21:48
"Выгнать в школы – пусть дети болеют": Комаровский дал новый совет Видео
21:31
В Киеве заработали пункты для использованных масок и перчаток - адреса
21:04
"Мр*зь и потомок пособников": одиозный Кива накинулся на Шмыгаля
20:59
Кулеба рассказал, когда заробитчан начнут выпускать "естественным образом" Видео
20:33
"Окуительна назалежность": у Нафтогаза новый исполнительный директор
20:21
"Это вторая волна": Кличко назвал сроки открытия ТРЦ
20:18
Как будут доигрываться футбольные сезоны: резонансные рекомендации чемпионатам
19:53
В России назвали температуру воздуха, при которой коронавирус не опасен Видео
19:51
В долгах как в шелках: Нацбанк озвучил размер программы МВФ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять