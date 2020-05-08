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Порноактриса-"скромница" снялась в красивом белье

8 мая 2020, 00:55

Кэссиди Клейн - несмотря на нарочито скромный имидж, может шарахнуть соблазном, так сказать, изо всех стволов.

  • Кэссиди Клейн (Cassidy Klein) Кинопоиск
  • Кэссиди Клейн (Cassidy Klein) Кинопоиск
  • Кэссиди Клейн (Cassidy Klein) Кинопоиск
  • Кэссиди Клейн (Cassidy Klein) Кинопоиск
  • Кэссиди Клейн (Cassidy Klein) Кинопоиск

Кэссиди Клейн (Cassidy Klein; дата рождения - 29 мая 1991 года, штат Калифорния, США) — американская порноактриса.

Лауреатка премии XBIZ Award в категории "Лучшая актриса тематического фильма — пары" (2017). Имеет английские, немецкие, ирландские, шотландские и кубинские корни.

С детства занималась танцами и балетом. После школы долго работала няней Начала работать в порноиндустрии в начале 2014 года. В начале карьеры снималась под псевдонимом Бриджит Бонд (Bridget Bond), но позднее решила взять новый.

По состоянию на май 2020 года Клейн снялась в 339 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда-испанка Амарна Миллер разожгла фантазию фанатов на сексуальных снимках. Позднее красавица-порноактриса Гавана Джинджер блеснула тугими прелестями тела в белье.

Порноактриса порнозвезда сексуальные снимки
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