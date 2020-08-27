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Пот и запах: как ухаживать за телом в жаркую погоду

27 августа 2020, 14:55

Мокрая одежда, в том числе маска, если вы находитесь на публике, может задерживать пот на коже.

Киев,жара
Мокрая одежда, в том числе маска, если вы находитесь на публике, может задерживать пот на коже. / УНИАН

По словам доктора Джошуа Зейхнера, директора по косметическим и клиническим исследованиям в больнице Mount Sinai, независимо от того, кто вы всегда много потеет, или на улице очень жарко или влажно, большее потоотделение означает, что вам нужно больше заботиться о своей коже. .

"Поскольку пот смешивается с маслом и грязью, он может накапливаться на коже и вызывать неприятный запах, а также вызывать раздражение кожи или даже высыпания на коже", - сказал он Insider.

Более того, мокрая одежда, в том числе маска, если вы находитесь на публике, может задерживать пот на коже, что может привести к множеству проблем.

"Мы знаем, что когда пот остается на теле слишком долго, он может привлекать бактерии и закупорить поры, поэтому, если его не смыть должным образом, он может сделать человека более склонным к высыпаниям и прыщам", - поясняет доктор Мариса Гаршик, клинический доцент дерматологии. в Нью-Йоркском пресвитерианском Корнелле и главный медицинский корреспондент Certain Dri.

Чтобы сохранить кожу здоровой даже в жару или во время длительных тренировок, может помочь мытье с мягким мылом, увлажнение легким лосьоном и быстрое переодевание в чистую одежду.

Вам придется изменить режим ухода за кожей, если вы сильно потеете

По мнению экспертов, при смене сезонов, сильной жаре или при переходе к новому режиму интенсивных физических упражнений вам может потребоваться скорректировать свой режим ухода за кожей в зависимости от того, насколько вы регулярно потеете.

"Вам часто нужно заменить моющее средство на пенящийся продукт или продукт на основе салициловой кислоты, чтобы полностью удалить жир и пот", - сказала Цайхнер. "Лучшие летние увлажняющие кремы - это более легкие формулы, такие как лосьоны или гели, которые обеспечивают увлажнение, не утяжеляя кожу", - добавляет она.

Вы также можете принять меры, чтобы остановить потоотделение, используя антиперспирант. В отличие от дезодоранта, который просто блокирует неприятный запах пота, антиперспирант может помочь вам меньше потеть, закупоривая железы, ответственные за потоотделение,

По словам Гаршик, наиболее эффективно наносить его на ночь после душа, когда ваша кожа чистая и сухая, а железы менее активны.

Спортсмены могут быть особенно предрасположены к некоторым кожным проблемам, таким как фолликулит акне. Любители фитнеса, которые могут часами заниматься спортом даже в разгар лета, должны быть особенно осторожны, чтобы не допустить потенциальных проблем с кожей, связанных с потоотделением и потным тренировочным снаряжением.

Цайхнер сказал, что спортсмены могут быть уязвимы к акне и фолликулиту (волосяные фолликулы, инфицированные бактериями, что приводит к появлению красных шишек) из-за скопления пота на коже.

Чтобы предотвратить это, важно очищать кожу до и после тренировки, чтобы свести к минимуму количество пота, масла и грязи, скапливающихся на коже. Гаршик добавила, что не забывайте стирать любой макияж перед тренировкой, так как он также может вызвать раздражение после тренировки.

Как правильно подобрать одежду и маски для лица в "потную" погоду

По мнению экспертов, после того, как вы закончите тренировку, вам следует как можно скорее снимать тренировочную одежду. Слишком много времени на движения в потной одежде также может вызвать натирание или раздражение кожи из-за трения. Вы также должны стирать одежду для тренировок после каждого использования, даже если вы тренируетесь в одиночку и не обращаете внимания на запах.

По словам Цайхнера, выбор легкой и влагоотводящей спортивной одежды также может помочь.

В условиях нынешней пандемии также важно думать о маске для лица во время тренировок или иного обильного потоотделения. Цайхнер рекомендует мягкое моющее средство без запаха для мытья масок для лица.

"Красители и ароматизаторы могут вызвать кожную аллергию и раздражение", - сказал он. "Особая осторожность требует особого внимания, особенно когда речь идет о тканях, которые прилегают непосредственно к коже", - полагает она.

Потоотделение и мытье сушат кожу, поэтому найдите хороший увлажняющий крем

Не забудьте использовать легкий увлажняющий крем, чтобы мягко увлажнить кожу, по словам Гаршик (жирный крем или мазь могут вызывать дискомфорт в жаркую влажную погоду).

"Когда вы потеете и затем моете кожу, вы удаляете излишки масла с кожи, что может сделать кожу сухой", - сказала она. "Увлажнение после тренировки помогает телу удерживать влагу и может помочь улучшить естественный кожный барьер, чтобы предотвратить дальнейшую потерю воды и высыхание кожи", отмечает специалист.

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