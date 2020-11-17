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Потайная сладость: ученые рассказали, что случается с сексом у женщин после свадьбы

17 ноября 2020, 00:54

Оказывается, есть четкая тенденция у женского либидо после того, как дама выходит замуж.

Секс
Ученые рассказали, что случается с сексом у женщин после свадьбы / УНИАН

Женское желание секса всерьез уменьшается после вступления в брак, а вот мужской сексуальный аппетит остается по-прежнему высоким.

Как пишет британский The Sun, американские исследователи обнаружили, что в течение первых четырех лет брака либидо женщин снижается в среднем на 16%. И этот факт является одной из ключевых причин ухудшения отношений супругов. А наличие либо отсутствие детей в паре никак не влияет на сексуальность ни мужчин, ни женщин.

Исследователи предполагают, что такое положение связано с тем, что сексуальность женщины зависит от того, насколько активно мужчина за ней ухаживает.

Кроме того, ученые из Университета штата Флорида подчеркивают, что эти изменения влияют не на количество, а на качество секса у партнеров.

"Наши результаты говорят о том, что снижение сексуального желания через несколько лет после свадьбы является нормальным. Принятие этого факта может помочь некоторым парам и уменьшить разногласия в браке", – считают исследователи.

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Секс и болезни - что было ранее:

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