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Подкачать любовный мускул: медики рассказали, как правильно укреплять потенцию

2 мая 2020, 04:07

В общем и целом - для того чтобы секс был хороший и пенис работал как следует, нужно мужчинам заботиться о своем здоровье.

Секс
Потенцию мужчинам нужно поддерживать заботой о своем организме / Poltavacity

Чего греха таить - рано или поздно, но всякий мужчина сталкивается с тем, что пенис его подводит в самый ответственный момент секса.

Медики говорят - для того, чтобы половой член мужчины в нужное время и в нужном месте работал как следует, необходимо, чтобы сосудистая, гормональная и нервная система организма работали как часы.

Еще довольно часто проблемы с эрекцией возникают у курильщиков. Никотин ухудшает кровоснабжение пениса, из-за чего тот в момент возбуждения плохо наполняется кровью. Всего пара сигарет с большим содержанием никотина способна легко испортить многообещающую ночь. Далее - никотин имеет свойство накапливаться в организме. 

"Наладка" же работы пениса происходит с помощью специальных приборов изучают особенности его кровоснабжения и чувствительность нервных окончаний. Кроме того, стоит проверить у эндокринолога достаточные уровни тестостерона. И лишь потом назначают лечение.

Напомним, ранее врач рассказал, как легко и просто поддать мощи потенции. Позднее медик поведал, как улучшить потенцию в домашних условиях.

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