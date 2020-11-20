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Потеря слуха: названы ранние признаки

20 ноября 2020, 18:48

Наиболее распространенным типом потери слуха является "нейросенсорная потеря слуха".

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Наиболее распространенным типом потери слуха является "нейросенсорная потеря слуха"/Pixabay

Отсутствие способности слышать может повлиять на качество ваших отношений, карьеры и здоровья. Как понять, что вы на самом деле плохо слышите?

Организация Healthy Hearing указывает на "хорошие показатели", которые вы, возможно, не сможете слышать так хорошо, как когда-то.

  • Примером может служить тиннитус, который можно описать как звон в воздухе.
  • Другой пример - члены семьи - или навещающие семью или друзей (в вашем социальном пузыре) - говорят вам, что телевизор или радио очень громко.
  • Вам трудно слышать людей по телефону? Это также может быть предупреждающим знаком.
  • Ощущение, что вы слышите, но не понимаете, также может указывать на то, что вы страдаете потерей слуха.
  • Когда вы слышите шум в доме, вам сложно понять, откуда он исходит? Это тоже признак потери слуха (известной как локализация).

Наиболее распространенным типом потери слуха является "нейросенсорная потеря слуха", вызванная повреждением нежных волосковых клеток внутреннего уха.

Повреждение нервных путей, передающих звук в мозг, также может способствовать нейросенсорной тугоухости.

Поскольку этот тип потери слуха является постепенным, вы можете не заметить медленное ухудшение того, насколько четко или громко вы воспринимаете звук.

"Вам также может быть неудобно слушать некоторые более громкие звуки, особенно по сравнению с прошлыми годами", - добавил Healthy Hearing.

Люди могут с трудом слышать высокие или низкие звуки, либо и то, и другое.

Одно ухо может слышать лучше, чем другое, поэтому вы можете заметить, что наклоняетесь к разговору с определенным ухом.

Проблемы с высокими звуками могут затруднить слышимость некоторых постоянных звуков; они будут включать: с, ш, ф, в, з, п.

Проверка слуха включает прослушивание "звуковых сигналов", речи в шуме и других звуков; это называется тестом чистого тона. Затем ваш слух отображается на аудиограмме, которая показывает степень потери слуха на оба уха.

Постоянную потерю слуха восстановить невозможно, и правильно подобранные слуховые аппараты - лучшее решение.

Доступно множество типов и стилей, и сейчас на рынке есть более дискретные варианты.

Могут ли слуховые аппараты ухудшить мой слух?

Простой ответ - нет. "Они только улучшат вашу коммуникативную способность", - заверили в организации.

Это поможет облегчить чувство одиночества, поскольку вы сможете понять, что люди говорят вам по телефону и лично.

Слуховые аппараты также могут помочь сохранить уже имеющийся у вас слух.

Это связано с тем, что невылеченная потеря слуха может повлиять на вашу способность понимать речь.

слух уши
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