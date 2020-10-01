Повышает сексуальное влечение: ученые назвали растение, полезное для мужчин

Исследования показывают, что вы можете повысить сексуальное влечение и снизить риск сердечных заболеваний / ONsalus

Исследования показывают, что вы можете повысить сексуальное влечение и снизить риск сердечных заболеваний и других осложнений, изменив свой образ жизни здоровым образом.

Прием натуральных добавок может помочь сохранить эти области в рабочем состоянии. В частности, ученых привлек внимание пажитник из-за его доказанной пользы для здоровья.

Пажитник - это растение, которое использовалось в альтернативной и китайской медицине для лечения кожных заболеваний и многих других заболеваний, но современная наука подтвердила его преимущества.

Было доказано, что экстракт пажитника контролирует диабет и повышает либидо.

Как это защищает здоровье сердца?

Было показано, что пажитник контролирует диабет и уровень холестерина, которые являются предшественниками сердечных заболеваний.

Исследования показывают, что он помогает контролировать диабет, стабилизируя уровень сахара в крови.

Что особенно важно, он, по-видимому, увеличивает общую толерантность к углеводам у людей с диабетом 1 и 2 типа.

Это важно, потому что углеводы относительно быстро расщепляются на глюкозу (сахар) в крови - это может привести к резкому увеличению уровня сахара в крови.

В одном исследовании люди с диабетом 1 типа принимали 50 граммов порошка семян пажитника за обедом и ужином. Через 10 дней участники испытали улучшение уровня сахара в крови и снижение общего холестерина и холестерина ЛПНП (плохого).

Снижение холестерина ЛПНП играет ключевую защитную роль в снижении риска сердечных заболеваний, потому что этот тип холестерина может закупорить ваши артерии.

В другом исследовании пажитник принимали люди без диабета. Через четыре часа после приема у них наблюдалось снижение уровня сахара в крови на 13,4%.

Повышение сексуальной функции

Было доказано, что добавки пажитника повышают уровень тестостерона у мужчин.

Тестостерон - это половой гормон, который играет важную роль в мужском здоровье, например, помогает сохранить сексуальную функцию и либидо, мышечную массу и производство красных кровяных телец.

Некоторые исследования показали, что добавки пажитника приносят положительный эффект, в том числе повышают либидо.

Одно шестинедельное исследование предоставило 30 мужчинам 600 мг экстракта пажитника для оценки изменений сексуальной функции и либидо.

Большинство участников сообщили об увеличении силы и улучшении сексуальной функции.

В ходе восьминедельного исследования 30 мужчин студенческого возраста выполняли четыре занятия тяжелой атлетикой в ​​неделю, половина из них получала 500 мг пажитника в день.

Хотя в группе без добавок наблюдалось небольшое снижение тестостерона, в группе пажитника наблюдалось повышение.

Исследователи обнаружили, что в этой группе также произошло снижение жировых отложений на два процента.