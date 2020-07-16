Повышают риск рака и диабета: диетологи назвали 5 продуктов

Если вы хотите снизить риск заболевания раком, бросьте кушать сосиски и колбасы./Pixabay

Есть вредные продукты, а есть очень вредные. Если вредные продукты все же можно позволить себе иногда, то вот от супер вредных продуктов стоит отказаться навсегда. Они ведут к таким опасным заболеванием, таким как рак.

Диетолог из США Кэрри Глассман, которую цитирует издание Today, приводит в пример свой антирейтинг продуктов, которые при употреблении могут вызывать опасные состояния. Беда в том, что практически каждый из них есть практически в каждом доме.

Но обо всем по-порядку.

Сосиски

Обработанное мясо в целом - это только один из худших продуктов, который вы можете поместить в свое тело. Они богаты натрием и насыщенными жирами (не очень хорошими, как в кокосовом масле) и наполнены нитритом натрия (обычно используемым консервантом, придающим мясу цвет и вкус) и часто другими химикатами и красителями.

Потребление обработанного мяса связано с более высокой заболеваемостью ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом. Высокое потребление красного и обработанного мяса связано со значительным повышенным риском развития рака прямой кишки, толстой кишки и прямой кишки. Если вы хотите снизить риск заболевания раком, бросьте кушать сосиски и колбасы.

Претцели

Крендели или претцели - это все рафинированные углеводы. В них нет клетчатки, белка и полезных жиров, чтобы вы имели возможность добавить полезные для здоровья калории, необходимые организму. Вместо них, возьмите небольшую горстку орехов или других закусок, наполненных клетчаткой.

Данные указывают на то, что диеты, богатые цельнозерновыми продуктами с высоким содержанием клетчатки, связаны с более низким риском ишемической болезни сердца (ИБС) и диабета 2 типа. Также было показано, что люди, которые потребляют цельное зерно по сравнению с рафинированным, имеют лучший липидный профиль и гликемический контроль.

Диетические сладкие воды

То, что что-то не содержит калорий, не означает, что оно не содержит химикатов. Известно, что искусственные подсластители, содержащиеся в диетической газировке, запускают инсулин, который переводит ваше тело в режим накопления жира и может привести к увеличению веса, даже если сама вода не содержит калорий.

Диетическая газировка также связана с повышенным риском метаболического синдрома по сравнению с обычной. Замените диетическую газированную воду на минеральную.

Диетическая газировка также связана с повышенным риском метаболического синдрома по сравнению с обычной.

Выпечка

Долгий срок годности и длинный список ингредиентов - верный знак, что вы должны положить эту упаковку обратно на полку. Обработанная выпечка производится из рафинированного сахара, рафинированной пшеничной муки, гидрогенизированных масел (вредных для здоровья жиров) и целого ряда других химикатов и искусственных ингредиентов. Транс-жиры были связаны с ишемической болезнью сердца, внезапной смертью от сердечных причин и диабетом.

Если вам просто нужно сладкое, чтобы попить чаю, сделайте ее сами.

Ярко-оранжевые снеки

Эти хрустящие оранжевые палочки или кранчи - абсолютный пищевой мусор. Некоторые продуктовые магазины даже не продают продукты с искусственными красителями. Хотите полакомиться чем-то подобным? Куркума - это противовоспалительная специя, которая может придать вашей любимой хрустящей закуске, например, попкорну, похожего оранжевого цвета, если вы испытываете ностальгию по оранжевым палочкам.