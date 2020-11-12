Повышенная потливость "сигналит" об опасной болезни

В одном случае при повышенной потливости нужно обратиться к врачу.
Чрезмерная потливость, которая ничем не спровоцирована, является одним из самых распространенных предвестников серьезного заболевания – это болезнь Паркинсона.
Предвестником болезни является чрезмерная потливость в основном верхней половины туловища, сообщает Express, ссылаясь на сведения Американской ассоциации болезни Паркинсона.
Издание добавило, что при наличии такого симптома стоит проконсультироваться с врачом.
- Напомним, болезнь Паркинсона – это хроническое неврологическое заболевание, которым обычно страдают люди старшего возраста. Заболевание медленно прогрессирует и наносит удар по моторике человека.
- Ранее сообщалось, что самыми явными симптомами болезни Паркинсона являются трудности с координацией и ходьбой, скованность и прогрессирующая дрожь.
Автор: Екатерина Присяжнюк