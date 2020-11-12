Повышенная потливость "сигналит" об опасной болезни

Повышенная потливость может быть предвестником болезни Паркинсона, выяснили эксперты / УНИАН

Чрезмерная потливость, которая ничем не спровоцирована, является одним из самых распространенных предвестников серьезного заболевания – это болезнь Паркинсона.

Предвестником болезни является чрезмерная потливость в основном верхней половины туловища, сообщает Express, ссылаясь на сведения Американской ассоциации болезни Паркинсона.

Издание добавило, что при наличии такого симптома стоит проконсультироваться с врачом.