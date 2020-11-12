Повышенная температура: симптомы, лечение и причины обращения к врачу

Когда вы измеряете температуру, оральные и ректальные термометры дают более точные результаты, чем лобные или ушные термометры. / Фото pixabay.com

Хотя высокая температура означает, что температура вашего тела выше нормы, это не обязательно означает, что у вас серьезное заболевание, такое как COVID-19. Существует множество распространенных заболеваний, которые могут вызвать жар, например грипп или пищевое отравление. Даже стресс, месячные или упражнения могут поднять температуру тела.

Итак, если вы чувствуете жар, не паникуйте. Вот что вам нужно знать, чтобы определить причину лихорадки и эффективно ее лечить.

Что считается лихорадкой?

Хотя точная нормальная температура тела может варьироваться от человека к человеку, обычно считается, что она составляет 37.

Как и в случае с нормальной температурой тела, не у всех наблюдается субфебрильная или высокая температура в одно и то же время. В результате важно учитывать свои симптомы и всегда консультироваться с врачом, если вы чувствуете беспокойство.

Когда вы измеряете температуру, оральные и ректальные термометры дают более точные результаты, чем лобные или ушные термометры. Для новорожденных и младенцев ректальные термометры могут быть наиболее эффективными, а для взрослых и детей старше 4 лет лучше всего подойдет оральный термометр.

Вам следует подождать 30 минут после еды, питья или физических упражнений, прежде чем измерять температуру, и не менее шести часов после приема лекарств, которые могут снизить вашу температуру, таких как аспирин, тайленол (ацетаминофен) или адвил (ибупрофен).

Симптомы лихорадки

Однако необязательно измерять температуру, чтобы знать, что у вас жар. Вы можете следить за следующими симптомами, которые часто сопровождают жар:

Головная боль

Боль в мышцах

Слабость

Озноб

Потливость

Покрасневшие щеки

Вы также можете почувствовать, становится ли ваш лоб горячим или теплым на ощупь, хотя это более субъективная оценка.

"Я считаю, что использование тыльной стороны руки по сравнению с ладонью более чувствительно, и мне легче определить разницу в температуре", - говорит Моник Мэй, доктор медицины, семейный врач из Шарлотты.

Если у вас жар во лбу и вы также испытываете некоторые симптомы, связанные с лихорадкой, скорее всего, у вас действительно жар. Однако, если у вас нет многих из этих симптомов и вы просто чувствуете себя немного теплым, скорее всего, это связано с физическим напряжением, ношением тяжелой одежды или чувством стресса или возбуждения.

Что вызывает жар?

Лихорадка чаще всего возникает, когда ваше тело борется с вирусной или бактериальной инфекцией. Ваш гипоталамус, область вашего мозга, которая служит термостатом вашего тела, реагирует на инфекцию повышением температуры.

"Это один из способов вашего тела сделать вас неприветливым хозяином для бактериальных или вирусных инфекций", - говорит специалист по внутренним болезням Мишель Н. Брукс, доктор медицины, доцент и академический госпиталь в VCU Health.

Ниже приведены некоторые из болезней, которые часто сопровождаются лихорадкой:

Грипп

Бронхит

Ветряная оспа

Пищевое отравление

Стрептококковое горло

Корь

Вы можете помочь определить причину лихорадки по своим симптомам. Например, кашель может указывать на респираторную инфекцию, а боль при мочеиспускании - на инфекцию мочевыводящих путей (ИМП). По словам Брукса, если обратить внимание на эти симптомы, это поможет вам определить причину инфекции. Это также может помочь вам определить разницу между распространенными заболеваниями, такими как грипп, простуда или аллергия, и даже COVID-19.

Чтобы определить причину лихорадки, врач может выслушать такие симптомы, как свистящее дыхание, затрудненное дыхание, а также определить, ясно ли вы мыслите или звучите вялым. И даже если вы не сможете пойти к врачу, вы все равно сможете обратиться к врачу через виртуальный прием.

"Лучший способ - это видео-визит", - говорит Мэй. "Таким образом врач может видеть, как выглядит пациент, и оценивать такие вещи, как уровень бдительности или бледность человека".

Ваш врач может задать вам некоторые из следующих вопросов, чтобы выяснить, что вызывает у вас жар:

Когда началась лихорадка?

Какие еще симптомы у вас есть?

Были ли у вас контакты с больными дома, на работе или в школе?

Были ли у вас известные случаи заражения COVID-19?

У вас есть другие заболевания, например диабет или рак?

Вы принимаете какие-либо другие лекарства, такие как стероиды или иммунодепрессанты?

Вы недавно путешествовали?

Вы были за пределами страны в последние три недели?

Как сбить температуру

Лихорадка обычно длится от одного до трех дней, прежде чем пройдет сама по себе. На самом деле, может быть, лучше не сбивать температуру, чтобы ваше тело могло продолжать бороться с инфекцией или вирусом, которые ее вызывают.

Но если жар вызывает у вас дискомфорт, существуют лекарства и домашние средства, которые могут помочь снизить температуру и улучшить ваше самочувствие.



Лекарства

Доступны безрецептурные (OTC) и рецептурные лекарства, которые могут помочь снизить температуру. Обязательно принимайте эти лекарства в соответствии с инструкциями на этикетке или рекомендациями врача.

Эти лекарства включают:

Ацетаминофен. Эти безрецептурные обезболивающие помогают охладить ваше тело, заставляя гипоталамус, область мозга, которая служит термостатом вашего тела, снизить температуру.

Ибупрофен. Эти безрецептурные НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты) снижают вашу температуру, блокируя фермент, вырабатывающий простагландины - химические вещества в вашем теле, которые вызывают у вас лихорадку.

"Обычно мы рекомендуем чередовать ацетаминофен и ибупрофен", - говорит Брукс. Люди с проблемами печени или почек могут иногда принимать парацетамол и другие НПВП, но всегда должны проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать какие-либо безрецептурные болеутоляющие средства, поскольку они могут вызвать токсический гепатит или снижение притока крови к почкам.

Аспирин. Это безрецептурный НПВП, который также снижает температуру, блокируя фермент, вырабатывающий простагландины. Никогда не давайте аспирин детям или подросткам с высокой температурой, потому что это может вызвать редкое, но потенциально смертельное заболевание, называемое синдромом Рея.

Антибиотики. Если причиной лихорадки является бактериальная инфекция, например ангина или пневмония, врач может назначить антибиотик, чтобы убить инфекцию.

Противовирусные препараты. Если ваша температура вызвана вирусной инфекцией, например гриппом, ваш врач может прописать лекарства для уничтожения вируса.

Домашние средства

Следующие домашние средства также могут помочь облегчить дискомфорт от жара:

Пейте много жидкости. Важно пить воду, соки или бульоны, потому что высокая температура может вызвать обезвоживание. Детям младше одного года можно давать раствор для пероральной регидратации.

Примите ванну с теплой водой. Это поможет остыть вашему телу, если у вас жар. Не используйте холодную воду, потому что она заставит ваше тело греться. Не оставляйте ребенка в ванне без присмотра.

Достаточно времени для отдыха. Активный образ жизни может повысить температуру тела, поэтому важно много отдыхать, когда у вас жар.

Сохранять хладнокровие. Носите легкую одежду и спите только с простыней или легким одеялом. Включите потолочный или переносной вентилятор, чтобы воздух двигался и чувствовал себя прохладнее.

Когда обратиться к врачу

"Если ваша температура сохраняется более семи дней, обратитесь к врачу", - говорит Мэй. То же самое относится к случаям, когда вам необходимо постоянно принимать ибупрофен или парацетамол, чтобы снизить температуру более трех-пяти дней.

Наличие лихорадки дольше недели или наличие перечисленных ниже симптомов вместе с лихорадкой могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, такие как:

Пневмония

Менингит

Инфекция кожи или лимфатической системы

Почечная инфекция

Злокачественная опухоль

Для младенцев

Вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если вашему ребенку меньше 3 месяцев и у него температура 38 или выше.

Вам также следует обратиться к врачу, если у вашего старшего ребенка жар и проявляются симптомы обезвоживания. Эти симптомы могут включать в себя сухие подгузники более восьми часов, отказ от питья или плач без слез.

Для детей

Если у вашего ребенка жар и проявляются какие-либо из этих симптомов, вам следует показать их врачу:

Ведение суетливого или ненормального поведения, даже после приема лекарств для снижения температуры

Признаки обезвоживания, например отказ от жидкости или плач без слез.

Головная боль или ригидность шеи

Боль в животе

Вам также следует обратиться к врачу, если температура у вашего ребенка держится более пяти дней подряд.

Для взрослых

Вам следует обратиться к врачу, если у вас высокая температура и любой из следующих симптомов: