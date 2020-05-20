Ученые рассказали, какие продукты ускоряют старение тела

Ученые из Испании составили перечень продуктов, которые слишком серьезно ускоряют старение тела.
Группа ученых из Университета Наварры (Испания) закончила перечисление продуктов, которые всерьез ускоряют старение человеческих организмов.
Соответствующее сообщение опубликовало местное издания La Vanguardia. Исследователи считают, что употребление пищи с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток тела. В первую очередь это хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, различные десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты, а также восстановленные мясные продукты.
Все вышеуказанные продукты отличаются крайне высоким содержанием консервантов, красителей, сахара, жира и соли. При этом в них острая нехватка витаминов и клетчатки.
Читайте такжеНазваны продукты, снижающие умственные способностиВ исследовательском проекте испанских ученых говорится недвусмысленно ‒ употребление таких продуктов "обрубает" конечные участки хромосом (т.н. теломеры). Они обычно становятся короче у пожилых (по причине вполне естественных процессов в организме) людей. Тем не мене, продукты, которые подверглись высокой степени обработки очень ускоряют такой процесс.
Всего испанские ученые провели эксперимент с участием 886 человек в возрасте от 57 до 91 года. Они долго и тщательно изучали связь между тем, как питались волонтеры, и длиной их теломеров. В конечном итоге, выяснилось ‒ люди, которые потребляют в пищу больше трех порций продуктов с высокой степенью обработки в день, вдвое укорачивают свои теломеры.
Напомним, ранее эксперты в области питания из Великобритании назвали продукт, который нужно принимать в пищу ежеутренне ‒ натуральный йогурт. У этого молочного продукта множество оздоровительных эффектов плюс он способствует долголетию.