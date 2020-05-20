Ученые рассказали, какие продукты ускоряют старение тела

Ученые рассказали, как нужно бороться со старением с помощью питания / Citterio

Группа ученых из Университета Наварры (Испания) закончила перечисление продуктов, которые всерьез ускоряют старение человеческих организмов.

Соответствующее сообщение опубликовало местное издания La Vanguardia. Исследователи считают, что употребление пищи с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток тела. В первую очередь это хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, различные десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты, а также восстановленные мясные продукты.

Все вышеуказанные продукты отличаются крайне высоким содержанием консервантов, красителей, сахара, жира и соли. При этом в них острая нехватка витаминов и клетчатки.

Читайте такжеНазваны продукты, снижающие умственные способностиВ исследовательском проекте испанских ученых говорится недвусмысленно ‒ употребление таких продуктов "обрубает" конечные участки хромосом (т.н. теломеры). Они обычно становятся короче у пожилых (по причине вполне естественных процессов в организме) людей. Тем не мене, продукты, которые подверглись высокой степени обработки очень ускоряют такой процесс.

Всего испанские ученые провели эксперимент с участием 886 человек в возрасте от 57 до 91 года. Они долго и тщательно изучали связь между тем, как питались волонтеры, и длиной их теломеров. В конечном итоге, выяснилось ‒ люди, которые потребляют в пищу больше трех порций продуктов с высокой степенью обработки в день, вдвое укорачивают свои теломеры.

Напомним, ранее эксперты в области питания из Великобритании назвали продукт, который нужно принимать в пищу ежеутренне ‒ натуральный йогурт. У этого молочного продукта множество оздоровительных эффектов плюс он способствует долголетию.