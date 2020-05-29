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Ученые выяснили, чем опасны для организма ночные перекусы

29 мая 2020, 01:42

Для тех людей, который любят осуществлять ночные "дожоры" - у ученых плохая новость.

Ночной дожор
Ученые выяснили, чем опасны для организма ночные перекусы / CNC

Группа исследователей Университета штата Калифорния закончила свой длительный проект, который был посвящен исследованию того, как влияет режим питания на человеческую память.

Как сообщается в западных специализированных СМИ, выяснилось - ночные перекусы очень плохо влияют на когнитивные возможности головного мозга. В рамках проекта исследователи сделали множество эмпирических экспериментов на лабораторных мышах. Для них специального подобрали породу грызунов, которая способна спать днем, а активность осуществлять - ночью. Подопытных мышей разделили на две контрольные группы. Первой разрешили вести стандартный образ питания, а вторую кормили только днем.

Читайте такжеДиетолог пояснила, как с помощью питания снизить холестеринВ конечном итоге мыши из нее стали просыпаться с утра и быть более активными в светлое время суток. При этом на сон все грызуны получали абсолютно одинаковое число минут. Оказалось, что ночные перекусы всерьез ухудшили память мышей. В подтверждение данного вывода исследователи провели еще ряд экспериментов на запоминание и способность к обучению. Во всех случаях грызуны из второй группы не преуспели.
Напомним, ранее ученые из университета Квинсленда (Австралия) установили - крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы, бактерии и грибы.

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