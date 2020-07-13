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Рацион питания во время беременности - мифы и правда от Илоны Гвоздевой

Беременность - чудесное время, которое требует особого внимание к организму женщины и обязательно выполнения некоторых правил. Как правильно питаться во время беременности - тот еще вопрос.

13 июля 2020, 11:36
Рацион питания во время беременности
Рацион питания во время беременности / Pixabay

Всем, у кого есть дети уже известно, что во время беременности рацион у женщины сильно изменяется, и присутствуют всяческие странные "хотелки". Однако, кроме выполнения этих указаний, необходимо следить, чтобы питание во время беременности было полно полезных веществ.

Вопрос рациона питания беременной подняла танцор Илона Гвоздева в Instagram.

"Вопросы здорового питания особенно заботят беременных женщин. Зачастую мы погружаемся с головой в эту тему и потом сами задаём себе вопрос где правда, а где вымысел", - пишет она.

Девушка подробно изучила тему и изложила свой опыт.

"Всем желаю быть здоровыми,красивыми и вспоминать этот период вашей жизни как волшебство. Буду признательна вам за ваши комментарии,а также интересно узнать ваш рацион питания, и какие Витамины пьете вы", - добавила она.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева - питание во время беременности / Instagram

Миф 1: Необходимо кушать за двоих

Многие женщины, узнав, что беременны, послушав совета бабушек и мам, начинают кушать за двоих. Но приём высококалорийных продуктов питания на ранних этапах беременности приводит лишь к появлению избыточного веса, от которого потом будет нелегко избавиться маме!

"Поэтому употребляйте продукты питания,которые наиболее полезны для вас и малыша, но помните о количестве калорий", - пишет она.

Миф 2: Зачем принимать витамины в таблетках, ведь я получаю витамины из еды.

Сегодня, как утверждают специалисты,говорить о натуральности в отношении продуктов питания можно с большой натяжкой. Отсюда вывод, что не все важные, для здоровья беременной женщины, вещества можно получить с продуктами питания. А значит, они уже недополучают ряд важных веществ. Поэтому прием дополнительных витаминов только улучшит состояние мамы и будет способствовать правильному развитию вашего малыша.Читайте такжеКак выбрать хороший ресторан - ТОП 8 советов Ревизора Юлии Панковой

"Я долго подбирала Витамины для себя и остановила свой выбор на витаминах PreMama. Этот витаминный комплекс интересен тем, что содержит обширный спектр витаминов, наличие фолиевой кислоты,минералов, а также содержит капсулы ОМЕГА-3 жирных кислот. Также их можно употреблять как диетическую добавку в период планирования беременности,на протяжении всей беременности,так и во время ГВ. Конечно не забудьте проконсультироваться у своего врача по приему тех или иных витаминов", - говорит Илона.

Миф 3: Выпивать минимум 2л воды

Все процессы беременной проходят в водной среде. В теле женщины воды становится больше, чем было в ее теле до беременности. Это обусловлено увеличением объема циркулирующей в сосудах крови, запасанием воды в тканях и усилением обмена веществ. Кроме того, беременной необходимо достаточно жидкости, чтобы пополнять запасы малыша – его кровь, тело и околоплодная жидкость тоже состоят из водной основы. Но это абсолютно не значит,что ваша норма 2л в день, так как каждый организм уникален по-своему и потребности в жидкости у всех разное.

"И помните что к жидкости также относятся супы и жидкость из фруктов и овощей. Обильное потребление жидкости, особенно на 2-3 триместе беременности может привести к увеличению отечности вашего тела", - напоминает она.

Ранее Илона Гвоздева призналась, что она беременна и пообещала делиться премудростями и лайфхаками по беременности с подписчиками.

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