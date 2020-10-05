Прививка против гриппа: названы побочные эффекты

В редких случаях прививка от гриппа может вызвать аллергическую реакцию / vse-pro-detey.ru

Прививка от гриппа имеет некоторые побочные эффекты, такие как болезненность вокруг места инъекции и головные боли, но они кратковременны и не должны удерживать вас от вакцинации. В редких случаях прививка от гриппа может вызвать аллергическую реакцию, требующую лечения у врача.

Вот что вам нужно знать о побочных эффектах прививки от гриппа и о том, как отличить нормальную реакцию от аллергической реакции.

Побочные эффекты прививки от гриппа

Некоторые из наиболее распространенных побочных эффектов вакцины против гриппа включают:

Болезненность, покраснение, небольшая сыпь или припухлость в месте инъекции

Головная боль

Легкая лихорадка (менее 38)

Тошнота или боль в животе

По данным CDC, побочные эффекты обычно начинаются вскоре после инъекции и должна длиться всего несколько дней.

"Головная боль, жар и боли в мышцах не являются признаком аллергических реакций", - говорит Майкл Макнил, доктор медицинских наук, руководитель группы данных по безопасности вакцин в Управлении безопасности иммунизации CDC. "Эти реакции могут возникать в результате реакции иммунной системы пациента на вакцину".

Большинство этих побочных эффектов неизбежны, но, чтобы избежать болезненных ощущений в руке, попробуйте принять ибупрофен за два часа до вакцинации.

И хотя некоторые люди считают, что от прививки от гриппа можно заразиться, это не так, поскольку вакцина против гриппа не содержит активных вирусных частиц.

Побочные действия спрея для носа

Вакцина от гриппа в виде назального спрея может помочь вам избежать некоторых побочных эффектов прививки от гриппа, таких как болезненность руки, но она имеет свою долю побочных эффектов.

Возможные побочные эффекты вакцины в виде назального спрея включают:

Насморк

Хрипы

Больное горло

Головные боли

Высокая температура

Тошнота

По данным CDC, назальные вакцины безопасны для большинства людей в возрасте от 2 до 49 лет. Но некоторые группы, которым не следует принимать назальный спрей, включают:

Людям с ослабленной иммунной системой

Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, такими как астма или диабет 1 типа

Дети в возрасте 2-17 лет, принимающие лекарства, такие как аспирин и салицилатсодержащие препараты

Беременные женщины

Аллергические реакции на прививку от гриппа

Хотя перечисленные выше побочные эффекты являются нормальной реакцией на вакцину от гриппа, важно контролировать свою реакцию на вакцину, чтобы убедиться, что у вас нет аллергической реакции. Хотя аллергические реакции встречаются редко - они встречаются примерно в 1,3 из 1 миллиона прививок, - они могут быть серьезными.

Симптомы серьезной аллергической реакции на вакцину от гриппа включают:

Затрудненное дыхание

Охриплость или хрипы

Бледность

Быстрое сердцебиение

Головокружение

По словам МакНейла, эти симптомы обычно проявляются "в течение нескольких минут или нескольких часов после укола и требуют немедленного медицинского осмотра и лечения".

Прививка от гриппа, как и все вакцины, содержит несколько компонентов, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Большинство аллергических реакций вызвано аллергией на яичный белок, желатин или другие добавки в вакцине. Хотя прививка от гриппа содержит следовые количества яиц, исследования показали, что большинство людей с легкой аллергией на яйца могут получить вакцины от гриппа.

Серьезные неаллергические реакции

В очень редких случаях вакцина против гриппа может вызвать синдром Гийена-Барре (СГБ), неврологическое заболевание, вызывающее паралич.

По оценкам, только у одного или двух человек развивается СГБ на 1 миллион вакцинированных людей. СГБ может возникать через несколько дней или недель после вакцинации и проявляться как острая мышечная слабость, трудности с контролем над глазными мышцами или затруднение глотания.

Любой, у кого есть эти симптомы, должен обратиться к своему врачу.

Вывод

Вакцина от гриппа - в виде укола или назального спрея - может иметь побочные эффекты, включая головную боль, жар и тошноту. Однако по-прежнему важно проходить вакцинацию каждый год.