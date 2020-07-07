Признаки родов: когда нужно собираться в роддом

Ложные признаки родов иногда можно спутать с реальными схватками. / Kolobok

Начало родов - процесс не всегда понятный, особенно для тех, кто столкнулся с этим впервые. Однако наше тело - система совершенная, а значит точно даст понять, что настало время "Х".

По словам Уильяма Швейцера, доктора медицинских наук, доцента кафедры акушерства и гинекологии в медицинском центре Нью-Йорка Лангоне в Нью-Йорке, девяносто процентов женщин рожают между 37 и 42 неделями - и это достаточно много времени.

Имейте также в виду, что некоторые женщины могут родить до 37 недель (что считается преждевременными родами). Другие, которые проходят после 41 недели, могут быть простимулированы, в зависимости от решения врача и политики вашей больницы.

Роды

По мере приближения вашего срока каждый забавный, мимолетный спазм в животе заставит вас задуматься: оно ли это? Ложные признаки родов (они же схватки Брэкстона-Хикса) иногда можно спутать с реальными схватками, но они имеют некоторые отличительные характеристики. Ложные схватки обычно состоят из безболезненных нерегулярных сокращений. Это связано с тем, что матка сокращается, готовится к предстоящим родам.

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Итак, ложные схватки проходят с нерегулярными интервалами, сосредоточены в нижней части живота, не усиливаются со временем, не болезненны или проходят в состоянии покоя, они не мешают вашей деятельности.

Многие женщины испытывают желудочно-кишечные расстройства и в конце третьего триместра / s-meridian.com

Схватки сосредоточены в области таза.

Схватка наступает через равные промежутки времени (если они наступают каждые пять минут или меньше, а каждая длится более 45 секунд, подготовьтесь - роды уже совсем скоро)

Не тратьте слишком много времени на анализ: если вы думаете, что находитесь на ранних стадиях родов, позвоните своему врачу.

Многие из признаков, предшествующих реальным родам, отражают типичные симптомы беременности, поэтому очень трудно точно сказать, когда начинается родовая деятельность. Скорее всего, вы поймете эти тонкие изменения в вашем теле только задним числом:

Тошнота и диарея

Помните утреннее недомогание? Многие женщины испытывают желудочно-кишечные расстройства и в конце третьего триместра и задаются вопросом: "Является ли диарея признаком родов?" или, может быть, на самом деле: "Тошнота - признак родов?". Врачи говорят, что тошнота и рвота в последние недели беременности происходят главным образом из-за того, что ребенок растет и матка упирается в пространство желудочно-кишечного тракта (желудок и кишечник). Но они также могут быть ранними признаками родов.

Судороги

К этому моменту беременности вы, вероятно, испытали почти все возможные судороги. Ну, кроме одного и очень важного (и болезненного) вида. Часто настоящие схватки начинаются с ощущения судорог в спине и нижней части живота в сочетании с давлением в области таза.

Боль в пояснице

Сокращения могут часто начинаться в спине и продвигаться вперед к тазу. И некоторые женщины чувствуют спину, которая характеризуется сильным дискомфортом в пояснице. Он усиливается во время сокращений в матке и часто болит между сокращениями.

Отхождение пробки

Прежде чем родить ребенка, ваша шейка матки должна истончиться и раскрыться, и когда это происходит, выталкивается слизистая пробка - толстая слизистая оболочка, которая препятствует проникновению бактерий в вашу матку. Пробка слизи может отойти внезапно или понемногу. Хотя это не обязательно означает, что вы скоро родите своего ребенка. Роды может наступить через несколько часов, дней или даже недель, поскольку шейка матки постепенно открывается.

Кровянистые выделения

Когда ваша слизистая пробка отошла, некоторые из окружающих кровеносных сосудов могут лопнуть, что приведет к слегка кровянистым выделениям. Такие выделения - один из признаков того, что роды близки. Выделения не должны быть обильными, а в случае, если это не так: немедленно обращайтесь к своему врачу.

Ранее описанные ощущения являются, скорее, предвестниками родов. Но настоящие роды нельзя спутать не с чем.

Разрыв амниотического мешка (отхождение вод)

Воды могут отходить как в виде небольшого подтекания, так и в виде сильного потока. Может даже показаться, что вы мочитесь, но если вы сжимаете мышцы таза и не можете контролировать поток, это, вероятно, не моча. Имейте в виду, однако, что не у всех женщин отходят воды - на самом деле, только около 10 процентов испытывают разрыв амниотического мешка. Если у вас отошли воды и начались схватки, это один из самых характерных признаков родов. Но если схватки еще не наступили, ваш врач может попросить вас подождать несколько часов, прежде чем пойти в родовое отделение. Если жидкость красного, коричневого или зеленого цвета или вы видите более четверти стакана жидкости, позвоните своему врачу

Регулярные, болезненные схватки

Спазмы и регулярне сокращения указывают на то, что ваше тело начинает процесс рождения ребенка. Что лучше всего сделать? Расслабьтесь, почувствуйте себя комфортно или, возможно, примите душ. Когда интервал между схватками составит около пяти минут - это самое время отправляться в роддом.

Повышенное тазовое и ректальное давление

Тазовое давление является общим признаком на более поздних этапах родов. Вы также можете чувствовать давление в прямой кишке. Врачи описывают это как чувство, "похожее на необходимость опорожнения кишечника". Будьте готовы, потому что это значит, что ребенок действительно в пути!