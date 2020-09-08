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Пробиотики для здоровья: медики указали на впечатляющие преимущества

8 сентября 2020, 15:03

Пробиотики - одни из лучших видов бактерий.

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Пробиотики - одни из лучших видов бактерий/Pixabay

Пробиотики - это живые микроорганизмы, в основном дрожжи и бактерии, которые приносят пользу человеческому организму.

Обычно, когда вы слышите слово "бактерии", вы думаете о чем-то негативном. Но не все бактерии вредны. Пробиотики - одни из лучших видов бактерий, которые могут попадать в ваше тело Они сохраняют вашу пищеварительную систему здоровой и сильной, предотвращая нежелательную токсичность и дисбаланс бактерий.

По этой причине многие специалисты рекомендуют регулярно употреблять пробиотики. Они полезны для кишечника и имеют много других преимуществ.

Главред собрал несколько причин, по которым их необходимо включить в диету.

Снижение холестерина

Холестерин часто определяют как жирные вещества, такие как липиды, которые начинают забивать ваши артерии и вены. Этот сценарий может привести к разного рода проблемам со здоровьем, таким как повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. К счастью, исследования показали, что пробиотики положительно влияют на уровень холестерина. Чтобы уточнить, они:

  • Помогают снизить уровень плохого холестерина
  • Снижают риск сердечных заболеваний
  • Обеспечивает общее улучшение здоровья

Тем не менее, пробиотики не дают таких впечатляющих результатов, которые можно получить от определенных лекарств. Однако пробиотики могут быть более мягким и универсальным решением, если вы хотите избежать более вредных побочных эффектов, таких как мышечное истощение, обнаруживаемое при приеме препаратов, снижающих уровень холестерина, таких как статины.

Улучшение настроения

Несколько исследований показывают сильную корреляцию между хорошим здоровьем кишечника и положительным психическим здоровьем как животных, так и людей. Вот несколько примеров этих исследований:

Исследование, опубликованное в журнале Nutrition, показало, что после восьми недель приема пробиотических добавок у пациентов с депрессией было меньше проблем с позитивным мышлением и у них был более низкий уровень гормонов, провоцирующих воспаление.

Исследователи доказали, что добавление в рацион пробиотиков всего на 1-2 месяца может значительно улучшить борьбу с памятью, позитивным мышлением, депрессией, тревогой и обсессивно-компульсивным расстройством.

Избавление от диареи в путешествиях

Многие из нас страдают от диареи, пробуя новую кухню в своих поездках за границу. Если вы надеетесь найти способ остановить это, пробиотики могут стать отличным решением для вас.

По мнению экспертов, вполне возможно, что пробиотики могут помочь защитить нас от диареи путешественников. В частности, они:

  • Поддерживают здоровую микрофлору кишечника
  • Повышают или помогают нашим иммунным ответам
  • Добиваются идеальных результатов в нашей пищеварительной системе
  • Возвращают экосистему микрофлоры нашего кишечника в здоровое состояние после того, как она была нарушена
  • Предотвращает проблемы пищеварения с иностранной пищей
  • Создают более сильную пищеварительную микрофлору
  • Снижает риск диареи

Однако следует отметить, что эффекты незначительны. Кроме того, неясно, какая разновидность штаммов - или их идеальная дозировка - обеспечит желаемые результаты. Хотя результаты выглядят многообещающими, необходимы дополнительные исследования.

Работает с антибиотиками

Те, кто принимает антибиотики, обнаружат, что частым побочным эффектом таких лекарств является диарея. Это связано с тем, что антибиотики действуют неизбирательно - в процессе уничтожения вредных бактерий такие средства часто убивают и здоровые бактерии.

Однако есть способ противодействовать этому. Исследования подтверждают, что правильные пробиотики могут:

  • Уменьшите риск диареи, вызванной антибиотиками
  • Помогают предотвратить инфекции пищеварительного тракта
  • Помогают поддерживать здоровую флору кишечника

Сокращает время простуды

Обычно простуда и ее симптомы могут длиться более недели, прежде чем вы сможете полностью выздороветь. Однако исследования показывают, что пробиотики могут быть невероятно полезными в этом отношении. Действительно, в рассматриваемой статье показано, что пробиотики:

  • Оказывают умеренное положительное влияние на предотвращение проявления симптомов простуды
  • Уменьшает продолжительность респираторных инфекций
  • Способствует более быстрому восстановлению
  • Уменьшает количество дней по болезни, необходимых для восстановления
  • Может укрепить иммунную систему
  • Может помочь вам быстрее почувствовать себя лучше

Эта новость означает, что если вы изо всех сил пытаетесь оправиться от симптомов простуды или просто хотите почувствовать себя лучше раньше, пробиотики могут стать для вас подзарядкой.

Аллергия и экзема

Несмотря на популярный образ гладкой, мягкой детской кожи, младенцы и малыши часто борются с экземой. Легко предположить, что это просто неотъемлемая часть младенчества. Однако есть доказательства того, что это не обязательно так. Например:

Исследование показало, что у младенцев, которых кормили из бутылочки молоком с добавками пробиотиков, наблюдалось улучшение симптомов экземы.Другое исследование выявило снижение риска развития экземы у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, у младенцев, матери которых употребляли пробиотические добавки во время беременности и кормления грудью.

Пробиотики из материнского грудного молока могут способствовать поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, может положительно влиять на здоровье кожи младенца.

У взрослых пробиотики могут:

  • Снижение воспалительных реакций у людей с аллергией на молоко и молочные продукты
  • Уменьшение симптомов экземы за счет уменьшения воспаления кишечника
  • Повышение работы иммунной системы
  • Помогает лучше переваривать молоко и молочные продукты
  • Уменьшает симптомы непереносимости лактозы

Поэтому, если вы кормите грудью и хотите, чтобы у вашего ребенка была здоровая кожа, или если вам нужно немного поднять настроение в отделе ухода за кожей, подумайте о приеме пробиотических добавок для этой цели.

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