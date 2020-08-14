Проблемы с сердцем: диетологи назвали опасный метод голодания

Чрезвычайно долгое голодание недостаточно изучено. / stilnos.com

Голодание или воздержание от еды в течение определенного периода времени - одна из самых популярных тенденций в питании. Но некоторые сторонники этой практики доводят это до крайности и неделями не употребляют ничего, кроме воды.

Люди, которые постятся 30 или более дней за раз, говорят, что практика помогает телу самоизлечиться. Это опасное заявление с потенциально фатальными последствиями, согласно новой серии документов на Netflix, посвященной оздоровительной индустрии, "(Un) Well", пишет Insider.

Хотя некоторые данные свидетельствуют о том, что голодание может иметь несколько преимуществ для здоровья, чрезвычайно долгое голодание недостаточно изучено.

Утверждения о том, что оно может излечить серьезные заболевания, намного опережают доказательства, согласно экспертам сериала и опрошенным гостям. Эта дезинформация может представлять серьезный риск для тех, кто отчаянно ищет лекарства от психических и физических недугов.

Есть многообещающие исследования о том, что периодическое голодание полезно для здоровья.

Так, в эпизоде ​​"(Un) Well" одна женщина, Ванда Кук, пытается соблюдать 28-дневное водное голодание, чтобы вылечить свой диабет и высокое кровяное давление. Исследования показывают, что голодание может быть многообещающей формой лечения для таких людей, как Кук, которые изо всех сил пытались справиться с метаболическими заболеваниями более традиционными способами.

Большая часть этого исследования сосредоточена на прерывистом голодании, все более популярной форме голодания, при которой участники воздерживаются от еды в течение короткого периода, например, от 16 до 20 часов в день, а в остальном питаются нормально.

Есть многообещающие доказательства того, что этот тип голодания может ускорить потерю жира, контролировать хронические заболевания, такие как диабет, и даже продлить жизнь.

Однако исследований по долгосрочному водному голоданию продолжительностью пять дней и более - намного меньше. Но это не мешает защитникам делать поразительные заявления.

Одним из таких гуру голоданий является Лорен Локман из оздоровительного центра Тэнглвуд, учреждения в Коста-Рике, посвященного ретритам голодания для исцеления.

Локман заявил, что его протоколы могут лечить серьезные заболевания, утверждая, что слепые люди восстановили зрение после голодания, а у людей с раком исчезли опухоли.

"Тело может исцелиться практически от всего, если они достаточно долго голодают", - сказал он в эпизоде.

Локман сказал, что голодание в Центре Тэнглвуд не контролируется врачом, и что наличие врача в штате было бы "контрпродуктивным" из-за "промывания мозгов" в медицинской индустрии.

На веб-сайте Танглвуда также отмечается, что многие люди переживают "кризис исцеления", который может включать "почти любой симптом, который вы можете себе представить", утверждая, что это свидетельство того, что процесс голодания работает и очищает организм от токсинов.

Есть многообещающие исследования о том, что периодическое голодание полезно для здоровья. / Woman.rambler

Голодание может вызвать серьезные побочные эффекты

В этом эпизоде ​​Кук успешно завершает голодание и получает такие преимущества, как лучший контроль уровня сахара в крови, находясь в учреждении под медицинским наблюдением.

Но другим, кто пробовал крайние меры голодания, повезло меньше.

Один пациент Тэнглвуда, Джонатан Камм, умер в 2011 году после 32-дневного водного голодания, согласно интервью с его женой Лайн Чемберс.

Чемберс сказала, что к концу голодания ее муж сбросил вес до 42 кг. Во время повторного кормления он пришел в бред и попытался покинуть учреждение. Сотрудники Локмана оставили его в отеле, где он упал и ударился головой, а позже скончался от травмы.

В 20-м веке "специалист по голоданию" по имени Линда Хаззард была обвинена в убийстве за пропаганду строгого режима голодания, из-за которого, как сообщается, десятки людей умирают от сердечных заболеваний.

Голодание пол присмотром

Голодание под медицинским наблюдением может быть более безопасным, но оно не полностью лишено побочных эффектов - одно исследование показало, что негативные эффекты голодания включают усталость, проблемы с сердцем, такие как нерегулярное сердцебиение и высокое или низкое кровяное давление, головокружение и боль в животе.

По словам диетолога, люди, соблюдающие строгие и длительные голодания, также могут испытывать нездоровую потерю веса, включая мышечную массу, постоянную усталость и чувство холода, голода или угрюмости.

Недоказанные утверждения о голодании могут навредить уязвимым людям

Люди, уже имеющие дело с болезнью, особенно уязвимы для диковинных заявлений о голодании.

"Многие люди, которые пытаются голодать только на воде, - это люди, которые действительно борются с действительно изнурительной болезнью, от которой они не находят особой помощи, поэтому они ищут что-то, что могло бы их спасти", - сказала Кристи Харрисон, диетолог. кто отстаивает подход, называемый интуитивным питанием. "Ничего не есть в течение нескольких недель или месяцев, это действительно опасно, и я бы не рекомендовала его", - говорит она.

Доктор Мириам Мерад, директор Института точной иммунологии Медицинской школы Маунт-Синай, опубликовала исследования о пользе голодания, но говорит, что людям следует остерегаться переусердствования, особенно если у них есть основные риски для здоровья. Она считает, что слишком много голодания может нанести вред иммунной системе.

"Проблема безопасности - сложная. Чего нам не хватает, так это хорошего определения того, что такое чрезмерное голодание", - сказала она.