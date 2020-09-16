Профессии, связанные с повышенным риском рака: топ-10

Работники могут снизить свои шансы на заболевание. / postupi.online/

Многие рабочие места могут быть опасны для вашего здоровья. Некоторые профессии, такие как добыча угля и тушение пожаров, сопряжены с хорошо известными рисками заболеваний или телесных повреждений.

Другие рабочие места могут показаться безопасными, но могут представлять опасность для вашего здоровья в целом, если они подвергают вас воздействию опасных материалов.

Однако, понимая опасности и принимая профилактические меры для снижения риска, работники могут снизить свои шансы на заболевание.

Вот 10 наиболее часто выполняемых работ, которые могут быть связаны с более высоким риском рака.

Пилоты

Согласно анализу, опубликованному в журнале JAMA Dermatology, пилоты могут подвергаться воздействию ультрафиолетового излучения на уровне более высоких, чем средний уровень. Известно, что воздействие УФ-излучения увеличивает риск рака кожи. Исследование показало, что час сидения в кабине самолета в полете может подвергнуть кожу воздействию такого же количества УФА-излучения, как и использование солярия в течение 20 минут.

Спасатели

Спасатели также могут повредить кожу на работе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила, что ультрафиолетовые лучи солнца наиболее сильны с 10 до 16 часов. В эти часы организация рекомендует людям ограничивать пребывание на солнце и обильно наносить солнцезащитный крем с SPF не ниже 15.

Ассоциация спасателей округа Лос-Анджелес, которая в то время представляла 120 штатных и 600 сотрудников, работающих неполный рабочий день, в 1990-х годах реализовала программы по выявлению рака кожи среди своих сотрудников после смерти одного спасателя из-за меланомы, сообщает Los Angeles Times.

Офисный работник

Если вы относитесь к рабочим, которые работают за столом весь день, ваша работа может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Исследование 2009 года показало, что люди, у которых увеличилось время сидения, имели более высокий уровень рака и общей смертности, даже когда они ежедневно занимались спортом.

Американское онкологическое общество также обнаружило связь между длительным бездействием и раком. Группа утверждает, что люди, которые проводят "продолжительное свободное время сидя" - определяемое как более 6 часов в день - имеют на 19% более высокий уровень смертности по сравнению с людьми, которые сидят в среднем 3 часа в день. В это число входят все причины смерти, но это не обязательно означает, что сидение напрямую вызывает рак или другие заболевания, поскольку больные люди также могут меньше двигаться.

Работники маникюрного салона

Известно, что в маникюрных салонах бывает сильный запах. Фактически, исследования показали, что маникюрные салоны могут содержать больше канцерогенных химикатов, чем автогаражи или нефтеперерабатывающие заводы. Исследование, опубликованное в этом году в журнале Environmental Pollution, показало, что канцерогенное химическое вещество бензол может присутствовать во многих салонах. Исследователи предсказали, что работники маникюрных салонов, проанализированные в их исследовании, будут иметь повышенный риск рака из-за их воздействия.

Управление по охране труда и здоровья США (OSHA) рекомендует хорошо вентилировать салоны и обеспечивать достаточный приток воздуха. OSHA также рекомендует работникам маникюрных салонов носить рубашки с длинными рукавами, перчатки и маски, чтобы защитить себя от химикатов, содержащихся в полиролях и вяжущих средствах.

Фермеры и другие работники сельского хозяйства

У фермеров и членов их семей определенные виды рака диагностируются чаще, чем обычно, по сравнению с людьми других профессий, и исследователи полагают, что это может быть связано с повышенным воздействием пестицидов. Исследование 2011 года, проведенное в Айове и Северной Каролине, показало, что уровень заболеваемости раком простаты среди фермеров был выше, чем у других жителей этих штатов - на самом деле, фермеры и те, кто подвергался воздействию пестицидов, на 20% чаще сообщали о раке простаты.

Исследование 2013 года, опубликованное в Американском журнале эпидемиологии, также обнаружило значительную связь между агрессивным раком простаты и распространенными инсектицидами.

Пожарные

Неудивительно, что пожарные работают в опасных и потенциально смертельных условиях. Но пожарные могут испытывать неблагоприятные последствия для здоровья спустя долгое время после снятия костюмов из-за вдыхаемого дыма.

Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH) недавно изучил риск рака среди пожарных. Они пришли к выводу, что пожарные сталкиваются с увеличением числа диагнозов рака на 9% и увеличением смертности от рака на 14% по сравнению с населением в целом.

Токсичные вещества и канцерогены в дыме включают акролеин, окись углерода и формальдегид. Вот почему пожарные стараются избегать вдыхания дыма, всегда носить соответствующее снаряжение и проходить процедуру дезактивации после ухода с объекта.

Художники

Художники могут подвергаться воздействию паров краски, которые могут содержать химические вещества, такие как бензол, что связано с повышенным риском лейкемии и лимфомы. Мышьяк также содержится в некоторых красках, и Международное агентство по изучению рака классифицирует его как канцерогенный для человека.

Производители резины

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Медицина труда и окружающей среды", было установлено, что рабочие резиновой промышленности имеют более высокий риск рака мочевого пузыря, рака легких и лейкемии, чем население в целом.

Строители

Асбест может представлять серьезную угрозу для строителей, и вредные последствия воздействия этого материала могут не проявляться в течение многих лет.

Когда-то асбест использовался в строительных материалах, включая изоляцию труб, напольную плитку и кровельную черепицу. Из-за этого OSHA считает, что у строительных рабочих возникает опасность заболеваний, связанных с асбестом. Согласно отчетам, воздействие асбеста может привести к ряду вредных заболеваний, включая рак легких, мезотелиому и рак желудочно-кишечного тракта.

Гробовщики и работники морга

Консерванты - в первую очередь формальдегид - являются частью работы бальзамировщиков и гробовщиков.

"Формальдегид - идеальный продукт для фиксации и краткосрочного хранения", - сказала The New York Times Дебби Додж, президент компании Dodge, которая продает жидкости для бальзамирования похоронным бюро. "Формальдегид укрепляет ткани тела больше, чем любой из неформальдегидных продуктов".

В целях борьбы с потенциальными последствиями вдыхания паров формальдегида, в том числе с повышенным риском рака, OSHA требует от похоронных бюро и похоронных бюро контролировать воздействие формальдегида.