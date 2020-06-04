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Медики придумали, как избегать диабета через питание

4 июня 2020, 02:27

Медики-исследователи продолжают искать все новые и новые способы профилактики диабета.

Диабет
Медики придумали, как избегать диабета через питание / Sputnik MD

Употребление в пищу цельнозерновых круп в разы снижает вероятность возникновения у людей диабета второго типа.

Как сообщают западные специализированные СМИ, к такому выводу пришли ученые из Университета имени Эразма Роттердамского (Нидерланды) и Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете (США).

Всего в исследовании принимали участие двенадцать тысяч людей. Ученые говорят ‒ риск возникновения диабета второго типа снижается, когда в рационе людей вместо насыщенных жирных кислот, а также животного и растительного белка оказываются качественные медленные углеводы.

В список богатых на такие вещества продуктов обычно включают не только цельнозерновые крупы, но также овощи и фрукты (плюс продукты с высоким содержанием клетчатки). Специалисты говорят, что такие продукты обладают низким гликемическим индексом. Именно поэтому при употреблении еды с медленными углеводами организм производит количество инсулина, нужное для профилактики диабета.

Напомним, ранее группа ученых из Вашингтонского университета закончила проект изучения возможностей избавления от резкого повышения уровня сахара в крови. Исследователи разработали новейшую методику превращения клеток организма человека в клетки, продуцирующие инсулин.

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