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Ученые нашли новое работающее средство борьбы с диабетом

Исследователи разобрались и придумали новый способ профилактики диабета.

24 июля 2020, 04:49
Диабет
Ученые нашли новое работающее средство борьбы с диабетом / УНИАН

В США ученые-медики выяснили ‒ при добавлении в пищу пациентов в преддиабетическом состоянии корицы всерьез улучшается состояние их здоровья и нормализуется уровень сахара в крови.

Соответствующие результаты исследования были опубликованы в специализированном издании Journal of the Endocrine Society.

"Наблюдения, которые мы проводили в течение трех месяцев, показывают, что корица стабилизировала уровень сахара в крови добровольцев в преддиабетическом состоянии. Итоги этих опытов дают основания для более длительных и масштабных исследований того, снижает ли корица риск развития диабета второго типа", – рассказал один из руководителей исследования, доктор медицины Джулио Ромео.

Команда эндокринологов впервые проверила вышеуказанную гипотезу на 51 добровольце. Все участники исследования были в преддиабетическом состоянии. Ученые разделили их на две группы, одна из которых ежедневно получала пилюли с 500 миллиграммами экстракта корицы, а другие – таблетки-пустышки.

Выяснилось ‒ прием корицы действительно стабилизировал уровень сахара в крови добровольцев, а также превратил их тела в более чувствительные к инсулину. При этом никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

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Напомним, ранее коллектив ученых из Вашингтонского университета разработал новейшую методику превращения клеток организма человека в клетки, продуцирующие инсулин.

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