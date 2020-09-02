Медики нашли ранее неизвестную причину рака

Онкология / УНИАН

Команда исследователей из Испании определили некодирующую молекулу РНК, которая помогает клеткам рака легких размножаться и "прятаться" от иммунной системы тела.

Об этом сообщается в специализированном издании Journal of Cell Biology.

Ученые предполагают, что нацеливание на эту молекулу РНК повысит эффективность иммунотерапии, которая в настоящее время успешна только для примерно 20% пациентов с раком легких.

Майте Уарте и ее коллеги из Университета Наварры (Памплона) проанализировали более семи тысяч опухолей и обнаружили, что многие клетки рака легких содержат дополнительные копии гена, который кодируюет длинную некодирующую РНК. Ее исследователи назвали амплифицированной и некодирующей, которая связана с раком легких-1 (ALAL-1).

Было обнаружено, что эти клетки производят больше РНК ALAL-1, чем обычно. Кроме того, ученые подчеркнули, что снижение уровня ALAL-1 снижает пролиферацию раковых клеток и замедляет рост опухолей у мышей.

"Наши данные показывают, что ALAL-1 является функциональной некодирущей РНК с проонкогенной ролью при раке легких", ‒ подытожила Уарте.

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Напомним, ранее ученые рассказали, что гидрохлоротиазид — популярное лекарство, которое снижает повышенное артериальное давление, в значительной степени увеличивает шанс столкнуться со злокачественной меланомой.