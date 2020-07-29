Диетолог рассказала, в борьбе с какой серьезной болезнью поможет зеленый горошек / ecology.md

Зеленый горошек при правильном употреблении поможет в борьбе с лишним весом и в профилактике рака.

Об этом сообщает портал МедикФорум со ссылкой на диетолога-нутрициолога Ольгу Кондратенко. Она объяснила, что зеленый горошек, как и другие бобовые, не является калорийным и служит источником растительного белка.

По словам Кондратенко, горошек обладает и многими другими полезными свойствами. Он оказывает положительное влияние на кровотворение, улучшает функции головного мозга, а также полезен для профилактики гастроэнтерологических проблем и атеросклероза.

"Большое количество витаминов группы B, C, PP, E, A, K, таких макроэлементов, как калий, магний, фосфор, железо, селен. Например, первые два положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, поскольку стабилизируют артериальное давление. Такое же свойство у селена, но он еще выступает как антиоксидант, выводя свободные радикалы из организма, то есть препятствует старению организма", ‒ рассказала специалист.

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Напомним, ранее ученые рассказали ‒ диета, при которой имитируется голодание (ДИГ), позволяет усилить эффект химиотерапии при лечении весьма распространенного вида онкологии - рака молочной железы.