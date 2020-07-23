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Медики изобрели новый способ профилактики рака

Врачи продолжают работать над предупреждением онкологических заболеваний людей.

23 июля 2020, 03:01
Ученые, исследования
Медики нашли новый работающий способ профилактики рака / УНИАН

Группа исследователей-медиков из США и Китая нашли способ обнаруживать пять форм онкологических заболеваний ‒ причем за четыре года до того, как появятся первые признаки рака.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ.

Как сообщают ученые, новый метод, который основан на анализе крови, получил кодовое название PanSeer. Благодаря нему можно выявлять на самых ранних стадиях рак пищевода, желудка, легкого и печени, а также колоректальный рак.

Ученые собирали образцы крови для изучения в рамках исследования, которое сотрудники Университета Фудань (КНР) проводил с 2007 по 2017 год. Более 120 тысяч человек в течение десяти лет сдавали анализы и проходили проверки у врачей.

Созданный учеными тест обнаружили рак в 91% случаев у людей, у которых не было симптомов во время сдачи крови на анализ, а диагноз поставили лишь через один-четыре года. С вероятностью в 95% метод определял отсутствие заболевания.

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Для тех пациентов, у которых подтвердили онкологический диагноз на момент взятия крови, вероятность выявления по ранним маркерам составляла 88%.

Напомним, ранее ученые установили, что недостаток либо полное отсутствие физической активности в большинстве случаев связаны с увеличением риска возникновения онкологического заболевания.

онкология Рак лечение профилактика
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