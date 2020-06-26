Медики подобрали новую специальную диету для борьбы с раком

Онкология, диета / УНИАН

Диета, при которой имитируется голодание (ДИГ), позволяет усилить эффект химиотерапии при лечении весьма распространенного вида онкологии ‒ рака молочной железы.

Об этом сообщает в специализированном журнале Nature Communications.

Группа ученых-медиков из Италии, Нидерландов и США закончила совместное исследование. Согласно его результатам, у людей, которые употребляли в пищу низкокалорийные супы на растительной основе, жидкости и чай во время химиотерапии, эффективность лечения была выше, чем у людей, которые питались обычно.

Читайте такжеСидите дома: ученые ошарашили новой причиной рака"Голодание лишает размножающиеся раковые клетки питательных веществ, уменьшая их ростовые факторы. В конечном итоге они оказываются более чувствительны к терапии, что способствует их гибели ", – заявили ученые.

По их словам, диета ДИГ защищает здоровые клетки от токсичного воздействия и делает раковые клетки более уязвимыми.

Напомним, ранее группа западных ученых закончила долгое исследование, которое было посвящено тому, как влияет растение полынь на раковые опухоли. Выяснилось, что полынь в среднем способна уничтожать 98% клеток онкологии молочной железы.