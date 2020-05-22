УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые нашли способ предотвращать распространенный вид рака

22 мая 2020, 01:36

Ученые из США разработали новый способ предотвращения весьма распространенного вида онкологических заболеваний.

Ученые, лекарства
Ученые нашли способ профилактики рака / Argumenti

Ради того, чтобы максимально повысить защитные силы организма - в разрезе предупреждения онкологических заболеваний - ученые из США рекомендуют побольше есть продукты, которые богатые Омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами.

Результаты соответствующего исследования были опубликованы в западном специализированном издании Clinical & Experimental Metastasis. Согласно тексту, продукты с такими веществами укрепляют сопротивляемость иммунных клеток и предотвращают развитие опухолей - в первую очередь у в молочных железах.

Читайте также"Провоцирует рак": Комаровский сообщил, может ли ультрафиолет убить коронавирусКак сообщают ученые, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты стимулируют появление новых клеток типа "Т" (тем самым укрепляя иммунную систему). Специалисты из Медицинского центра Университета штата Небраска (США) провели долгий эксперимент на лабораторных грызунах. Оказалось, что у самок мышей, которых регулярно кормили пищей, богатой добавками с омега-3 кислотами, вдвое реже наблюдалось развитие раковых клеток в молочных железах, чем у их сородичей из второй группы.

Напомним, ранее ученые из Японии провели исследование и доказали, что взаимосвязь определенной генетической мутации с употреблением алкоголя повышает риск развития рака желудка.

здоровье онкология Рак ученые
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые нашли способ предотвращать распространенный вид рака». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:36
Ученые нашли способ предотвращать распространенный вид рака
00:52
Уволенным по закону о люстрации чиновникам заплатят компенсацию: названа сумма
00:48
Как повлияют "пленки Деркача" на отношения Украины и США: эксперт дал прогноз
00:19
День святого Николая 2020: какой сегодня праздник 22 мая, приметы Видео
00:04
В Сеть выложили фото с полевых испытаний новейшего оружия ВСУ
21 мая, четверг
23:18
"Отомстим и забудем": Гордон пригрозил радикалам в ответ на митинг под своим офисом
22:40
Передается ли Covid-19 через бассейн: неожиданный ответ ученых
22:31
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 21 мая
22:23
"Почему не в армии": в Харькове "ветеран АТО" избил лауреата премии "Гордость страны"
21:55
Как похудеть в ногах: чемпионка назвала лучшие упражнения Видео
21:54
Борьба с коронавирусом: ученые спрогнозировали, когда эпидемия пойдет на спад
21:41
Месть Москве: Трамп принял важное решение по Договору об открытом небе
21:03
Выход из карантина: Минздрав назвал 5 главных этапов
21:02
Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: чей кошелек станет полнее Видео
20:58
"Без арийской расы": подозреваемому в убийстве Шеремета изменили формулировку
20:43
Польша дала украинским заробитчанам карантинные льготы Видео
20:28
"Инфицированные заложники": Резников резко высказался о жителях Донбасса
20:03
Авария танкера под Одессой: экологи бьют тревогу
19:38
В Голосе предложили дать сменщику Вятровича почти вдвое больше денег
19:27
Полетели головы: в Минздраве нашли виновного в провале медреформы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять