Ученые нашли способ предотвращать распространенный вид рака

Ученые нашли способ профилактики рака / Argumenti

Ради того, чтобы максимально повысить защитные силы организма - в разрезе предупреждения онкологических заболеваний - ученые из США рекомендуют побольше есть продукты, которые богатые Омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами.

Результаты соответствующего исследования были опубликованы в западном специализированном издании Clinical & Experimental Metastasis. Согласно тексту, продукты с такими веществами укрепляют сопротивляемость иммунных клеток и предотвращают развитие опухолей - в первую очередь у в молочных железах.

Читайте также"Провоцирует рак": Комаровский сообщил, может ли ультрафиолет убить коронавирусКак сообщают ученые, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты стимулируют появление новых клеток типа "Т" (тем самым укрепляя иммунную систему). Специалисты из Медицинского центра Университета штата Небраска (США) провели долгий эксперимент на лабораторных грызунах. Оказалось, что у самок мышей, которых регулярно кормили пищей, богатой добавками с омега-3 кислотами, вдвое реже наблюдалось развитие раковых клеток в молочных железах, чем у их сородичей из второй группы.

Напомним, ранее ученые из Японии провели исследование и доказали, что взаимосвязь определенной генетической мутации с употреблением алкоголя повышает риск развития рака желудка.