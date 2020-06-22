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Ученые рассказали о новом способе профилактики рака

Исследователи продолжают заниматься вопросами профилактики онкологических заболеваний.

22 июня 2020, 02:48
Спорт
Физические нагрузки очень помогают при профилактике рака / УНИАН

Недостаток либо полное отсутствие физической активности в большинстве случаев связаны с увеличением риска возникновения онкологического заболевания.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном издании JAMA Oncology.

Проект осуществляли американские ученые. Они на протяжении пяти лет отслеживали большую группу своих соотечественников в возрасте от 45 лет и старше.

"Это первое исследование, которое явно показывает строгую связь между отсутствием физической активности и смертью от рака", – заявила руководитель проекта, доктор медицины Сьюзен Гилкрист из Университета штата Техас (США).

По ее словам, согласились участвовать в эксперименте более восьми тысяч человек. При этом ни у кого из них до начала эксперимента не было диагностировано ни одного вида рака.

Читайте такжеСидите дома: ученые ошарашили новой причиной ракаНа протяжении пятилетия ученые наблюдали за тем, как меняется здоровье добровольцев в зависимости от уровня их физической активности. Кроме того, участники исследования носили специальный гаджет, который фиксировал количество движений.

Результаты исследования продемонстрировали ‒ у тех добровольцев, кто вел малоподвижный образ жизни, риск смерти от разных видов рака увеличивался на 82% по сравнению с более активными участниками исследования.

Занятия физкультурой, указывают ученые, снижали риск появления рака на 31%. В первую очередь, тут полезны езда на велосипеде, быстрая ходьба, водная аэробика, бальные танцы, садоводство и игра в парный теннис.

Напомним, ранее исследователи сумели разработать еще один метод лечения онкологических заболеваний, весьма часто встречающихся у мужчин.

физкультура онкология Рак лечение спорт
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