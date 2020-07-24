Медики изобрели новое лекарство от сердечного приступа

Группа ученых-медиков из Университета Монаша (Австралия) закончили разработку препарата, который предназначен для использования как профилактическое средство против сердечного приступа.
Об этом сообщает специализированное издание Medicalxpress.
Препарат блокирует незначительные изменения в кровотоке и воздействует на тромбоциты, не давая тем самым появиться тромбоцитарной пробке.
Во время изучения изменений в тромбоцитах австралийские медики нашли особый фермент, изолировали ответственный ген. Затем они вывели мышь, у которой отсутствовал именно он. После анализов выснилось, что грызун был полностью защищен от сердечного приступа.
На основе гена и фермента авторы сделали лекарство, которое в дальнейшем испытали на клетках человека и на животных моделях. После долгих клинических испытаний данный препарат планируется назначать пациентам с высоким риском сердечного приступа и инсульта.
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Напомним, ранее ученые выяснили ‒ вещество кверцетин, которое содержится в больших количествах в маринованных каперсах и в красном луке, способно помочь в лечении сердечной аритмии и эпилепсии.