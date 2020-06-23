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Прополис: полезные свойства и профилактика рака

Прополис - это удивительное вещество, которое очень полезно для организма.

23 июня 2020, 17:08
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Прополис - это удивительное вещество, которое очень полезно для организма. Фото Pixabay

Знаете ли вы, что мед не единственное, что делают пчелы? Пчелы также производят соединение под названием прополис, состоящее из сока игольчатых деревьев или вечнозелёных растений. Когда они объединяют сок со своими собственными выделениями и пчелиным воском, они создают липкое зеленовато-коричневое вещество, используемое в качестве строительного материала для ульев. Это и есть прополис.

Тысячи лет назад древние цивилизации использовали прополис, как и ромашку лекарственную, из-за его целебных свойств. Греки использовали его для лечения абсцессов. Ассирийцы наносили его на раны и опухоли, чтобы бороться с инфекцией и помочь процессу заживления. Египтяне использовали его для бальзамирования мумий.

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Состав прополиса может варьироваться в зависимости от местоположения пчел и того, к каким деревьям и цветам они имеют доступ. Например, прополис из Европы не будет иметь такой же химический состав, как прополис из Бразилии. Именно это может мешать исследователям прийти к общим выводам о его пользе для здоровья.

Прополис и его польза

Целебные соединения в прополисе

Исследователи выявили более 300 соединений в прополисе. Большинство этих соединений являются формами полифенолов. Полифенолы - антиоксиданты, которые борются с болезнями и повреждениями в организме.

В частности, прополис содержит полифенолы, называемые флавоноидами. Флавоноиды производятся в растениях как форма защиты. Они обычно содержатся в продуктах, которые, как считается, обладают антиоксидантными свойствами, в том числе в: фруктах, зеленом чае, овощах, красном вине.

Полезные свойства прополиса

Считается, что прополис обладает антибактериальными, противовирусными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. Но научные исследования прополиса ограничены. Ученые не совсем уверены, почем продукт пчеловодства обеспечивает защиту от некоторых бактерий, вирусов и грибков.

Прополис при профилактике рака и других болезней

Предполагается, что прополис играет роль в лечении некоторых видов рака. Согласно одному исследованию, некоторые противораковые эффекты этого вещества включают:

  • предотвращение размножения раковых клеток;
  • уменьшение вероятности того, что клетки станут раковыми;
  • блокирование путей, которое мешают раковым клеткам передавать сигналы друг другу;

Исследование также показало, что прополис может быть дополнительной терапией, но не единственным лечением рака. Другое исследование показало, что прием китайского прополиса может быть полезной дополнительной терапией при лечении рака молочной железы из-за его противоопухолевого воздействия на клетки рака молочной железы.

Прополис и лечение ран

В прополисе есть специальное соединение под названием пиноцембрин, флавоноид, который действует как противогрибковое средство. Эти противовоспалительные и антимикробные свойства делают прополис полезным в заживлении ран. Одно исследование показало, что прополис может помочь людям, у которых были травматические ожоги, быстрее заживлять их, ускоряя рост новых здоровых клеток.

Другое исследование Trusted Source показало, что спиртовая настойка прополиса была более эффективна, чем стероидный крем. Она играла роль в уменьшении количества "плохих" клеток при ранах полости рта.

Прополис при герпесе

Мази, содержащие 3-процентный прополис, могут помочь ускорить время заживления и уменьшить симптомы обычного и генитального герпеса.

Одно исследование Trusted Source показало, что когда местный прополис применялся три раза в день, он помог исцелить герпес быстрее, чем без лечения. Исследователи обнаружили, что крем прополиса не только уменьшает количество вируса герпеса, присутствующего в организме человека, но и защищает его от будущих вспышек герпеса.

Купить прополис

Прополис можно купить в аптеках или в магазинах эко-продуктов. Актуальные формы включают кремы, мази и лосьоны. Прополис также можно принимать внутрь в форме таблеток, жидких экстрактов и капсул.

В настоящее время не существует медицинской рекомендуемой дозы, потому что необходимы дополнительные исследования. Одно исследование рекомендует ежедневную концентрацию примерно в 70 миллиграммов в день. Спросите своего врача, является ли прополис безопасным для вас, прежде чем принимать какие-либо добавки.

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