Просмотр порно: ученые узнали, как это влияет на женский оргазм

Данный факт касался не только парного секса / hochu.ua

Новое исследование связало просмотр порно с лучшими "сексуальными последствиями" для женщин.

Данные показали, что большее количество порно может привести к улучшению сексуальной жизни для женщин, пишет The Daily Star.

Данный факт касался не только парного секса, а и улучшенные и более частые оргазмы при мастурбации.

Кроме того, просмотр порно был связан с более сильным возбуждением во время секса.

В исследовании, опубликованном в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, было рассмотрено 2433 женщины и их половая жизнь.

Результаты показали, что более частое использование порнографии было связанно с меньшими трудностями при достижении возбуждения, интенсивности оргазма и более высокий уровень оргазма при мастурбации.

По словам автора исследования Шона МакНабни, исследование показало, что не было никакой связи между порнографией и удовлетворением сексуальных отношений. И, что частое использование порнографии не было связано с более низкой сексуальной чувствительностью.

Кроме того, выяснилось, что частый просмотр порно не означает, что они были недовольны своими отношениями.

Шон отметил: "Эти результаты бросают вызов общему предположению, что порнография является вредной для партнерских сексуальных отношений".

В исследовании также отмечалось, что ряд других факторов были связаны с нарушением оргазма. К ним относятся беспокойство, депрессия и низкий уровень образования.